В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни. Фото : realtai.ru.

В цокольном этаже здания есть пустая тренажерная комната с низкими потолками, просторная инструментальная комната, соседствующая с котельной, в которой расположен автомат бесперебойного питания.

В объявлении указано, что на первом этаже коттеджа — большая гостиная с высотой потолков 6,5 метров. В этой комнате и находится особенный камин в форме сторожевой башни. Также на первом уровне есть кухня-столовая.

На втором этаже — большая теплая терраса, два санузла, кабинет, две спальни.

На территории участка расположены баня с комнатой отдыха и спальней на втором этаже, зона барбекю, беседка, холодный ангар с двумя подъездами.

Стоимость коттеджа — 16 млн 500 тыс. рублей.