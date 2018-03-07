Недвижимость

В Барнауле продают коттедж с камином в форме сторожевой башни

Вчера, 19:34.
Недвижимость

В барнаульском поселке продают двухэтажный коттедж площадью 256 квадратных метров. Его особенность — рабочий камин, оформленный в форме сторожевой башни по дизайнерскому проекту, сообщает "Недвижимость Алтай".

В цокольном этаже здания есть пустая тренажерная комната с низкими потолками, просторная инструментальная комната, соседствующая с котельной, в которой расположен автомат бесперебойного питания.

В объявлении указано, что на первом этаже коттеджа — большая гостиная с высотой потолков 6,5 метров. В этой комнате и находится особенный камин в форме сторожевой башни. Также на первом уровне есть кухня-столовая.

На втором этаже — большая теплая терраса, два санузла, кабинет, две спальни.

На территории участка расположены баня с комнатой отдыха и спальней на втором этаже, зона барбекю, беседка, холодный ангар с двумя подъездами.

Стоимость коттеджа — 16 млн 500 тыс. рублей.

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