В Барнауле продают коттедж площадью 960 квадратных метров. Внутри есть 25 комнат, пишет "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru.
Здание относится к группе коммерческо-жилых. Кроме жилой части, в которой расположены 25 комнат и 15 санузлов, есть кафе площадь 110 квадратных метров. Кроме того, там находятся гостиница, магазин, СТО на 6 автомобилей.
По словам риэлтора, в коттедже сделали типовой ремонт. Площадь земельного участка — 27 соток.
Стоимость коттеджа — 12 млн 300 тыс. рублей.
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