В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами. Фото : realtai.ru.

Здание относится к группе коммерческо-жилых. Кроме жилой части, в которой расположены 25 комнат и 15 санузлов, есть кафе площадь 110 квадратных метров. Кроме того, там находятся гостиница, магазин, СТО на 6 автомобилей.

По словам риэлтора, в коттедже сделали типовой ремонт. Площадь земельного участка — 27 соток.

Стоимость коттеджа — 12 млн 300 тыс. рублей.