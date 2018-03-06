Недвижимость

В Барнауле продают огромный коттедж с 25 комнатами

Вчера, 19:39.
Недвижимость

В Барнауле продают коттедж площадью 960 квадратных метров. Внутри есть 25 комнат, пишет "Недвижимость Алтай".

Здание относится к группе коммерческо-жилых. Кроме жилой части, в которой расположены 25 комнат и 15 санузлов, есть кафе площадь 110 квадратных метров. Кроме того, там находятся гостиница, магазин, СТО на 6 автомобилей.

По словам риэлтора, в коттедже сделали типовой ремонт. Площадь земельного участка — 27 соток.

Стоимость коттеджа — 12 млн 300 тыс. рублей.

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