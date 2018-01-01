Молодой, открытый, жесткий: как Виктор Томенко показал себя в первый месяц правления

30 июня исполнился ровно месяц, как прежний губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку, а ему на смену президент назначил временно исполняющего обязанности — Виктора Томенко из Красноярского края. Altapress.ru оценил, что Виктор Томенко сказал и сделал за прошедший месяц, с кем успел встретиться и где побывать.

Виктор Томенко.

Томенко — управленец совершенно другого типа, говорят и чиновники, и предприниматели, и политики. Едва войдя в курс дела, он признал основные проблемы края, чем лишил почвы оппозицию, оставив ей в основном федеральную тематику для протестов.

Томенко призвал чиновников к открытости. Он съездил в Бийск и Рубцовск — самые бунтующие города края, где встретился с коллективами предприятий. Поболтал с выпускниками, открыл цех на заводе, показал коронный номер в баскетбольным мячом и уволил запятнавшего репутацию подчиненного.

И с самого начала, говоря об Алтайском крае, он употребляет местоимения "мы", "наш", "нам" и т. д.

Как отозвался о работе предшественников?

Несколько раз Виктор Томенко подчеркивал, что руководители, управлявшие краем до него, работали "на совесть и ответственно".

В Рубцовске, писал "Банкфакс", Виктор Томенко сказал, что, работая в Красноярском крае, он привык к несколько иным цифрам и некоторые макроэкономические показатели в крае привели его в замешательство.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Но у меня, признаться честно, нет ни основания, ни желания бросать камни в прошлое, в руководителей, которые здесь принимали решения, и управляли всеми процессами, происходящими в Алтайском крае. Люди работали на совесть, эффективно и ответственно.

Сразу после выдвижения кандидатом в губернатором врио главы региона, отвечая на вопрос о социально-экономическом развитии, сказал, что "предшественники решали сложнейшие вопросы" и "за многие последние годы край прошел немалый путь по преодолению разных ситуаций, обстоятельств".

Какие проблемы признал?

1. Низкие зарплаты: "Нельзя прятать голову в песок".

Томенко не раз подчеркивал, что это "коренная проблема" региона.

— Это есть наша проблема, одна из коренных для положения в экономике и социальной сфере. С таким размером зарплаты мы в самом конце таблицы всех регионов России — всех 85! Нельзя прятать голову в песок, — сказал Томенко.

Врио главы региона объяснял, что эта проблема провоцирует все остальные. Средний размер зарплаты — индикатор для оплаты труда бюджетников. Темпы роста там невысокие. А это, в свою очередь, — показатель для бизнеса, для инвесторов. Они понимают, что рост зарплат можно придерживать.

— И все — средняя зарплата по краю опять низкая. Круг замкнулся. И мы по нему ходим и ходим. И все больше отрываемся от других регионов — в худшую сторону, — сокрушался Томенко.

Последствия очевидны: молодежь уезжает, пригласить хороших специалистов невозможно, экономика не развивается, конкурентоспособность региона падает.

2. Плохие дороги: "Не годится никуда"

Томенко, выступая на дискуссионной площадке "Алтайский край. Энергия развития", охарактеризовал состояние дорог в регионе как "совсем плохое, никуда не годится". Особенно внутримуниципальные и межпоселковые.

Врио главы похвалил федеральные дороги, но заметил, что "ими одними дороги не заканчиваются".

Томенко пообещал, что правительство будет анализировать ситуацию и искать возможности для увеличения инвестиций "в огромную дорожную сеть края".

3. Закрытость власти: "Люди ждут, чтобы им уделили внимание".

Виктор Томенко сказал, что общаясь с населением почувствовал острый запрос на открытость власти. Он поставил своим подчиненным задачу — наладить прямое общение с жителями региона.

— Оно уже есть, где-то сегментарно развито. Но я общаюсь с людьми и чувствую запрос на прямой контакт, чтобы общение шло не формально, не для "галочки".

Людям важно, сказал Томенко, чтобы им уделили внимание, чтобы им объясняли, почему решения, которые принимает власть, справедливы и правильны. Именно такое поведение должно вызвать у людей доверие. "А доверие — это базовая вещь, на которой можно построить серьезные проекты и свернуть буквально горы. А нет доверия — это путь к упадку", — резюмировал Виктор Томенко.

О чем предупредил?

1. Подход к команде будет "довольно жесткий, но справедливый", сообщил Томенко 25 июня в Барнауле на дискуссионной площадке форума "Алтайский край. Энергия развития".

Виктор Томенко на рабочем совещании 2 июня. altairegion22.ru

— Я человек сам к себе достаточно требовательный. И такие же отношения выстраиваю и со своими коллегами, и со своими подчиненными, — сказал он.

Томенко подчеркнул, что система управления в крае "создана добротная", но ее эффективность надо повышать. По мнению врио губернатора, "нельзя цепляться за старое, за прежние свои представления". Это значит остановиться в развитии, а это путь к отставанию и деградации.

Виктор Томенко пообещал, что принимать волюнтаристских, революционных решений не будет.

2. Задачи будут амбициозные, сказал Томенко 28 июня сразу после выдвижения его кандидатом в губернаторы.

— Наша цель, когда мы говорим об опережающем развитии, о прорывах — серьезно превышать темпы, которые показывают другие сибирские регионы и в среднем — РФ. Каждый более широкий шаг в будущее, каждый новый пункт прироста — уже плюс, — подчеркнул врио главы.

По словам врио главы региона, сейчас он "зафиксировал текущее положение дел, осознал, что этим нужно заниматься". А поставленные задачи развития "еще предстоит обсчитать".

3. Свалить решение всех задач на него одного не выйдет — работать придется вместе. Никто, говорит он, не придет и не скажет: "Сейчас в Алтайском крае все станет здорово".

— Мы должны договориться, какими путями мы будем свершать прорывы. У нас могут быть межпартийные разногласия, противоречия между поколениями, мужчинами и женщинами, пенсионерами и работающими, молодежью и взрослыми. Это нормально. Но в целом мы должны понимать, куда мы ведем наш край.

Какие предложил новые решения старых проблем?

1. Бюджет. Томенко не исключил, что во второй половине года Алтайский край может выпустить облигации государственного займа для покрытия дефицита бюджета, который составляет в 2018 году 5 млрд рублей.

Последний раз, уточнили altapress.ru в краевом минфине, регион выпускал облигации в 1998 году.

Виктор Томенко финансист по профессии. По его словам, выпуск облигаций — эффективный инструмент. "Я это знаю еще по прежнему месту работы", - сказал он.

Экс-губернатор Александр Карлин проводил сдержанную долговую политику. Регион имел бюджетные кредиты, однако уровень госдолга в Алтайском крае всегда оставался одним из самых низких в стране.

2. Взаимоотношения с Республикой Алтай. 17 июня Виктор Томенко встретился с главой соседнего региона Александром Бердниковым. Тот заявил, что Томенко наберет 120% голосов на выборах. "А если нет, то мы ему поможем", — заверил он. Это были первые за последние 13 лет слова поддержки со стороны руководителя республики в адрес главы края.

Александр Бердников, Виктор Томенко, Рустам Минниханов Анна Зайкова

Томенко в свою очередь сказал, что оба алтайских региона "неразрывно связаны".

— Мало кто говорит: "Я поехал в Алтайский край или Республику Алтай". Говорят: "Я поехал на Алтай". Мы должны и будем землю нашу беречь, улучшать, будем дружить, - отметил врио губернатора.

Бердников сообщил, что руководство республики, ее бизнес и политическая элиты рады назначению Томенко, а "приставка "врио" не имеет никакого значения, скоро ее не станет".

Куда съездил?

В рамках форума "Алтайский край. Энергия развития" (его придумала "Единая Россия", чтобы провести обязательное по уставу внутрипартийное голосование) Виктор Томенко съездил в Благовещенский район, Рубцовск и Бийск.

Везде он встречался с коллективами крупных промпредприятий. Очевидцы рассказывают, что люди в вопросах не стеснялись — уж больно накипело. А Томенко спокойно реагировал и отвечал, насколько ему позволял объем уже полученных данных о регионе.

Одной из первых стала поездка врио губернатора на молодежный форум АТР, который проходил на "Сибирском подворье". В ту же поездку он посетил и Белокуриху, и туркластер "Белокуриха-2".

Врио губернатора Виктор Томенко с супругой Татьяной. Алексей Спесивцев

Томенко также дважды побывал в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Первый раз — в День России. Там он впервые появился со своей женой Татьяной. Второй — на татарском празднике Сабантуй.

Эксперты сходятся во мнении, что гораздо лучше узнать Виктора Томенко и подчиненные, и жители региона смогут после выборов в случае его избрания на пост губернатора, что крайне вероятно. Тогда он уже больше войдет в курс дел и не будет связан обстоятельствами избирательной кампании, когда кандидаты традиционно ведут себя осторожно.