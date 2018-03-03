На Камчатке алтайский вахтовик до смерти избил мужчину, который оскорбил его земляков

По версии следствия, 13 декабря прошлого года в одной из квартир поселка Озерновский мужчины выпивали. Вскоре алтайский вахтовик, приехавший на Камчатку на заработки, и житель Петропавловска-Камчатского поссорились. Обвиняемому не понравились оскорбления его земляков. Мужчина стал избивать обидчика руками и ногами, в том числе в область лица и спины.

Избитого приятеля злоумышленник положил на кровать, а сам пошел домой. Утром двое людей, находившиеся в той же квартире, нашли труп 42-летнего коллеги по работе. Они позвонили в полицию.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.

Напомним, недавно в Алтайском крае пьяный мужчина до смерти избил родного отца.