На Камчатке алтайский вахтовик до смерти избил мужчину, который оскорбил его земляков

На Камчатке прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего жителя Алтайского края. Вахтовик до смерти забил мужчину, сообщает прокуратура Камчатского края.
По версии следствия, 13 декабря прошлого года в одной из квартир поселка Озерновский мужчины выпивали. Вскоре алтайский вахтовик, приехавший на Камчатку на заработки, и житель Петропавловска-Камчатского поссорились. Обвиняемому не понравились оскорбления его земляков. Мужчина стал избивать обидчика руками и ногами, в том числе в область лица и спины.
Избитого приятеля злоумышленник положил на кровать, а сам пошел домой. Утром двое людей, находившиеся в той же квартире, нашли труп 42-летнего коллеги по работе. Они позвонили в полицию.
Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.
Напомним, недавно в Алтайском крае пьяный мужчина до смерти избил родного отца.
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