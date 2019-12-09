Температура по палате. Какие трагедии и радости пережило здравоохранение Алтайского края в 2019 году

Для сферы здравоохранения региона 2019 год оказался богатым как на трагические, так и на радостные события. Вспоминаем все самое важное, о чем писали журналисты Altapress.ru.

Январь

Краевые льготники, больные диабетом, жалуются на нехватку инсулина в аптеках. Рецепты переводят на «отсроченное обеспечение», обещая выдать лекарства в течение 10 дней. Это связано с проблемами в закупках и переходом на отечественные препараты.

Февраль

Мама одного из пациентов детской инфекционной больницы № 2 заявила, что к болезни, c которой она поступила с ребенком, во время лечения добавилась и новая — ротавирус. В региональном минздраве сообщили, что в больнице строго соблюдают санитарный режим.

Март

В Алтайском крае — вспышка кори. Известно о семи случаях. Врачи обзванивают пациентов, побывавших на приеме в поликлиниках в дни, когда там появлялись заболевшие люди, чтобы не допустить распространения, ведь корью заражается практически 100% людей, контактировавших с больным.

Медицина. Больница. unsplash.com

Апрель

Мужчина, лежавший в хирургическом отделении городской больницы Бийска, через неделю после поступления упал с четвертого этажа и скончался на месте. Трагедия произошла в первом часу ночи.

Заместитель главврача по хирургии краевого клинического центра охраны материнства и детства Юрий Тен сделал 16-летней девочке редчайшую операцию по пластике пищевода после ожога. Подобные хирургические вмешательства помимо Барнаула делают только в Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Май

В городской больнице Новоалтайска скончался 28-летний анестезиолог-реаниматолог. Говорят, что у медика не выдержало сердце «из-за переработки и постоянного стресса». В минздраве отметили, что режим труда и отдыха врача соответствовал трудовому законодательству.

Медицина. Больница. unsplash.com

Июнь

В инфекционном отделении городской больницы № 12 Барнаула наконец-то начали ремонт после многочисленных жалоб на плесень, тараканов и антисанитарию. На восстановление выделено около 32 млн рублей.

Июль

Минздрав заявил, что для решения проблемы нехватки врачей и медсестер планируется вернуть в профессию пенсионеров, декретниц и бывших соотечественников из-за рубежа. А также переманить персонал из частных клиник.

В Барнауле врачи-онкологи спасли 58-летную пациентку с четвертой стадией рака кишечника с метастазами в печени. Операция длилась почти восемь часов. За это время хирурги-онкологи удалили пациентке опухоль кишечника, левую долю печени, селезенку и участок диафрагмы — те места, куда успела прорасти опухоль.

Больница. Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Август

Начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения алтайского минздрава Елена Ершова опровергла федеральную информацию о том, что наш регион «самый беременный». Еще 7−10 лет назад в Алтайском крае регистрировалось больше 30 тыс. родов в год, в 2019-м «выйдет на 22 тыс. с натяжкой».

Ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан на круглом столе предложил ректору педагогического университета Ирине Лазаренко делать совместные балы выпускников. «Пусть наши студенты между собой переженятся. Тогда село будет жить», — сказал он.

Сентябрь

Электронная запись к врачам в Алтайском крае теперь доступна только на портале госуслуг. Нельзя записаться через сайт медрег22. рф или мобильное приложение «МедРег22». Зарегистрированному на портале пациенту нужно зайти в раздел «Мое здоровье» и выбрать услугу «Запись к врачу».

Больница. СС0

Октябрь

Губернатор Виктор Томенко инициировал проверку Ключевской районной больницы. Врачи написали ему о четырех проблемах, из-за которых медучреждение оказалось на грани закрытия: трудовое законодательство регулярно нарушается, увольняются врачи, есть огромная разница в зарплатах администрации и медработников, лекарств недостаточно.

Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина рассказала, что регион лидирует по количеству непсихотических расстройств — неврозов и депрессий. Их больше, чем в среднем по России, в полтора раза: 1000−1200 случаев на 100 тыс. населения. А также что сеть дневных психиатрических стационаров в крае самая большая в стране — 545 коек.

Ноябрь

В Алтайском крае завершают централизацию скорой помощи на станции в Барнауле. Теперь все звонки будут поступать сюда. «В этой ситуации нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами в Алтайском крае: в случае чрезвычайных ситуаций на место будет направлена ближайшая», — сказала заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Врачи , больница unsplash.com

Декабрь

Во всех детских реанимациях края установят веб-камеры, специалисты «ДАРа» и центра охраны материнства и детства будут круглосуточно следить за состоянием пациентов, чтобы быстро принять решение о коррекции в лечении или транспортировке в Барнаул.

В следующем году то же сделают во взрослых реанимациях. Это сделают по проекту внедрения новых цифровых технологий в сфере медицины.