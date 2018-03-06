Ученые назвали новую опасность соли

Ученые обнаружили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Показатели кровяного давления испытуемых не приходили в норму, даже если они часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.

Как отмечается, специалисты проанализировали рацион питания более четырех тысяч человек в возрасте 40-59 лет, участвовавших в исследовании INTERMAP, которое проводилось в 1997-1999 годах. В результате эксперимента ученые выяснили, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли.