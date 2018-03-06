Ученые назвали новую опасность соли

Употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и США. Совместное исследование опубликовано на MedicalXpress.
Ученые обнаружили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Показатели кровяного давления испытуемых не приходили в норму, даже если они часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.
Как отмечается, специалисты проанализировали рацион питания более четырех тысяч человек в возрасте 40-59 лет, участвовавших в исследовании INTERMAP, которое проводилось в 1997-1999 годах. В результате эксперимента ученые выяснили, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли.
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