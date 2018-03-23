Стали известны первые подробности предстоящего "АлтайФеста-2018"

В нынешнем году фестиваль напитков "АлтайФест" пройдет двумя днями — 15-16 июня. Местом проведения, как и прежде, станет комплекс "Сибирское подворье" в Смоленском районе. Полный список компаний-участников сейчас уточняется, но уже известно, что все крупные производители напитков точно будут присутствовать на празднике.
Сейчас разрабатывают программу фестиваля. Организаторы уточняют: первый день, скорее всего, будет для "раскачки". Не исключено, что его центральным событием станет праздник "Русской бани". Впервые его провели на "АлтайФесте" в прошлом году.
Во второй "драйвовый" день ожидаются масштабные развлекательные программы от предприятий-участников. Пока подробности своих шоу компании держат в секрете.
Фишкой прошлогоднего "АлтайФеста" стал приезд "реальных пацанов" — актеров известно сериала на ТНТ Николая Наумова и Антона Богданова. Сначала они выступили на главной сцене манежа, Колян даже исполнил свой фирменный танец пасадобль, а потом встали за стойку "Борихи". Судя по отзывам из соцсетей, народ был в восторге.
Не определились пока организаторы и с хэдлайнером "Алтайфеста-2018". Как стало известно altapress.ru, в лонг-листе потенциальных "звезд" фестиваля вновь есть группа "Ленинград", "Уматурман", "Би-2" и некоторые другие исполнители. На ком будет сделан окончательный выбор, станет известно в течение следующего месяца.
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