Страшные ДТП в Алтайском крае, которыми запомнится 2019 год

2019 год не обошелся для Алтайского края без резонансных автоаварий. Самые громкие ДТП уходящего года — в обзоре altapress.ru.

Место ДТП на улице Кутузова в Барнауле.

10 апреля

В центре Барнаула на пересечении ул. Деповской с пр. Строителей жестко столкнулись автомобиль BMW X6 и маршрутное такси.

Травмы получили восемь человек.

ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 10 апреля 2019 года. vk.com/barneos22

17 мая

Барнаульцев потрясла гибель 9-летнего мальчика под колесами автобуса ПАЗ на ул. Кутузова. Ребенок ехал на велосипеде по пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте.

У столба со знаком перехода на момент выхода этого материала все еще стоят цветы.

24 мая

На трассе Барнаул — Рубцовск у Топчихи под колесами фуры погибла женщина, которая бросилась спасать своих детей. Они находились в машине, на которую стремительно надвигался большегруз.

Дети живы.

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск. vk.com/incident22

4 июня

На бийской трассе внедорожник Toyota Land Cruiser с тремя людьми опрокинулся в кювет и загорелся. По словам очевидцев, мужчины были под градусом и ехали по трассе со скоростью 220 км/ч.

Пристегнут был только один пассажир. Он единственный, кто выжил.

На бийской трассе после ДТП сгорел внедорожник. Аварком Бийск «Все ДТП Бийска»

29 июня

На трассе Барнаул — Камень-на-Оби у села Батурово Шелаболихинского района автомобиль Toyota Spacio с женщиной за рулем улетел с трассы. Водитель и ее дети оказались зажатыми в машине. Проезжающий мимо барнаулец Михаил Невзоров, рискуя жизнью, вытащил из авто женщину, ее 11-летнего сына и младшую дочь. Дети от удара потеряли сознание. Вскоре автомобиль вспыхнул и загорелся.

Все выжили.

18 июля

В селе Подсосново Немецкого национального района Mercedes врезался в край стелы на выезде из села, перевернулся и вылетел в поле. Автомобиль двигался на скорости не менее 150 км/ч.

Водитель и пассажирка погибли.

ДТП у села Подсосново. nzd22.ru

23 июля

В Романовском районе столкнулись Volkswagen Multivan и «Жигули». Отечественное авто сильно искорежило.

Пострадали семь человек.

Авария в Романовском районе Скриншот видео

31 августа

В Бийске пьяный водитель, уходя от погони, насмерть сбил 27-летнюю девушку — ее тело буквально разрубило пополам. Водитель и пассажир автомобиля выжили.

Погибшая девушка переехала в Бийск незадолго до трагедии. Она хотела начать новую жизнь.

15 сентября

Водитель на Toyota Cresta без прав сбил ребенка в районе ТРЦ «Огни», напротив «Ледокола». Пешеход пролетел 15 метров от места столкновения.

Мальчик до сих пор в больнице и находится в коме.

21 сентября

Сын бывшего полицейского Вадима Надвоцкого на BMW 335XI в районе Бирюзовой Катуни слетел с дороги в овраг и врезался в дерево.

Водитель, две пассажирки получили травмы. Еще один пассажир скончался 19 октября, не выходя из комы.

Сын бывшего алтайского антикоррупционера попал в серьезную аварию altapress.ru

24 сентября

На ул. Челюскинцев в Барнауле 9-летняя девочка шла по переходу с обесточенным светофором, когда ее сбил автомобиль ВАЗ-2107. Более двух месяцев ребенок был в коме. 26 ноября девочка умерла.

За рулем машины был 19-летний водитель.

ДТП на ул. Челюскинцев 24 сентября. «Инцидент Барнаул»

2 октября

У Тальменки фура столкнулась с Toyota Raum, вылетела с дороги и врезалась в стену придорожного кафе. Большегруз загорелся, следом огонь охватил здание.

Водитель и пассажир легкового авто от полученных травм скончались на месте.

20 октября

На пр. Комсомольском, 35 водитель на KIA Sportage сбил трех женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Они остались живы, но получили травмы.

Экспертиза показала, что водитель был трезвый.

В Барнауле на перекрестке сбили сразу троих пешеходов vk.com/incident22

26 октября

В Топчихинском районе столкнулись Nissan и микроавтобус Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково. Погибли восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

28 октября в Алейском районе объявили день траура.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края. Инцидент Барнаул

3 ноября

В Новоалтайске водитель грузовика снес столб и половину здания.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Грузовик врезался в столб. ДТП 3 ноября 2019 года , Новоалтайск. vk.com/barneos22

18 ноября

На трассе Барнаул-Ребриха-Мамонтово произошло жесткое столкновение автомобиля Toyota Vista и «Газели».

Находившиеся в иномарке мужчина-водитель, женщина и один ребенок погибли.

Нужно перестать умирать

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: