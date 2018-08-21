Как VIANOR решил стать дилером Stels и каковы перспективы российской марки в Барнауле

17 августа в магазине сети VIANOR на Павловском тракте открыли мотосалон марки Stels. Теперь компания торгует квадроциклами и снегоходами этого бренда в статусе официального дилера. Почему Stels важная для Барнаула марка и что изменится для владельцев такой техники с появлением нового игрока, altapress.ru рассказал коммерческий директор сети VIANOR Дмитрий Багинский .

На первом этаже магазина VIANOR в ТЦ «Автолидер» официальный дилер разместил всю линейку квадроциклов и снегоходов Stels (более 20 единиц техники). В расположенном здесь же автомобильном сервисном центре и в СТО VIANOR на ул. Попова оборудовали несколько постов для обслуживания мототехники. Специалисты в обоих сервисах прошли необходимое обучение.

Stels — хорошо знакомый в Алтайском крае бренд. Под ним российская компания «ВЕЛОМОТОРС» на двух заводах в Подмосковье и еще одном под Ростовом выпускает велосипеды, снегоходы и квадроциклы. На волне импортозамещения производитель усилил позиции: стал лидером российского рынка и поставляет квадроциклы в Европу.

Дмитрий Багинский,

коммерческий директор сети VIANOR в Барнауле:

— Мы были на заводе Stels — зрелище впечатляет! Большая часть комплектующих — рама, шасси, рычаги, обвес, 80% пластика — все российское. Культура производства и технологии на высоте. За 10 лет они достигли колоссального прогресса. Как не поддержать такого отечественного производителя?

За последние 3−5 лет Stels добился лучшего соотношения цены и качества на российском рынке, рассказывает Багинский. Поэтому по числу продаж бренд выбился в лидеры в Алтайском крае. Представитель VIANOR уверен: Stels и дальше будет отнимать долю рынка у импортных аналогов.

Новому официальному дилеру было важно создать лучшие условия для покупателей: полный модельный ряд в наличии, все запчасти и расходные материалы, большой выбор аксессуаров и экипировки.

Дмитрий Багинский,

коммерческий директор сети VIANOR в Барнауле:

— Не все продавцы могут обеспечить такой полный комплекс услуг и сервисов. Нам это удалось. Кроме того, любой желающий может записаться на тест-драйв: у нас уже есть несколько маршрутов разной сложности. Позже будем проводить массовые мероприятия для любителей езды по бездорожью.