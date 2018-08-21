Как VIANOR решил стать дилером Stels и каковы перспективы российской марки в Барнауле

На первом этаже магазина VIANOR в ТЦ «Автолидер» официальный дилер разместил всю линейку квадроциклов и снегоходов Stels (более 20 единиц техники). В расположенном здесь же автомобильном сервисном центре и в СТО VIANOR на ул. Попова оборудовали несколько постов для обслуживания мототехники. Специалисты в обоих сервисах прошли необходимое обучение.
Stels — хорошо знакомый в Алтайском крае бренд. Под ним российская компания «ВЕЛОМОТОРС» на двух заводах в Подмосковье и еще одном под Ростовом выпускает велосипеды, снегоходы и квадроциклы. На волне импортозамещения производитель усилил позиции: стал лидером российского рынка и поставляет квадроциклы в Европу.
Дмитрий Багинский,
коммерческий директор сети VIANOR в Барнауле:
— Мы были на заводе Stels — зрелище впечатляет! Большая часть комплектующих — рама, шасси, рычаги, обвес, 80% пластика — все российское. Культура производства и технологии на высоте. За 10 лет они достигли колоссального прогресса. Как не поддержать такого отечественного производителя?
За последние 3−5 лет Stels добился лучшего соотношения цены и качества на российском рынке, рассказывает Багинский. Поэтому по числу продаж бренд выбился в лидеры в Алтайском крае. Представитель VIANOR уверен: Stels и дальше будет отнимать долю рынка у импортных аналогов.
Новому официальному дилеру было важно создать лучшие условия для покупателей: полный модельный ряд в наличии, все запчасти и расходные материалы, большой выбор аксессуаров и экипировки.
Дмитрий Багинский,
коммерческий директор сети VIANOR в Барнауле:
— Не все продавцы могут обеспечить такой полный комплекс услуг и сервисов. Нам это удалось. Кроме того, любой желающий может записаться на тест-драйв: у нас уже есть несколько маршрутов разной сложности. Позже будем проводить массовые мероприятия для любителей езды по бездорожью.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 22.00
Адрес: Павловский тракт, 52 (ТСЦ VIANOR)
Телефон: +7 (3852) 53-85-88
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