Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 августа 28°C
Происшествия

Глава алтайского СК взял на контроль убийство в Барнауле, гибель семьи чиновника и пьяный наезд на ребенка

В Алтайском крае руководитель регионального СК Андрей Хвостов взял на личный контроль расследование резонансных преступлений, сообщает в своем Telegram-канале краевое правительство.

Андрей Хвостов, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.
Андрей Хвостов, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.
СУ СКР.

Об этом губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложил начальник департамента по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Напомним, 3 августа глава региона поручил принять меры в связи с резонансными преступлениями: убийство в ходе драки в Барнауле, отравление семьи из четырех человек на турбазе и другие.

«Взято на личный контроль руководителем Следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю. Прокурором края принято решение о проверке всех туристических объектов. О результатах будет доложено», — заверил Тарасов.

Два смертельных ДТП, убийство в ходе драки, а также пожар и отравление на турбазах

Вечером 26 июля шестилетний мальчик погиб в Новоалтайске, оказавшись между столбом и машиной с двумя нетрезвыми женщинами. Ранее СМИ сообщали, что дама не признала свою вину, накануне ей предъявили обвинение.

Ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле произошла драка, в ходе которой погиб мужчина — хотел разнять, когда бывший боксер сзади ударил его в голову.

Ночью 27 июля погибла семья алтайского чиновника Иосифа Кременских — угарным газом отравились мужчина, супруга и двое детей. Владельцу турбазы «Глобус», которую сразу закрыли из-за массы нарушений, грозит до 10 лет лишения свободы.

Ночью 31 июля сгорело здание турбазы «Горное солнце», в котором отдыхали 25 человек. Люди чудом выжили, прыгая из окон с третьего этажа, но получили травмы. Накануне возбудили уголовное дело.

Днем 1 августа на трассе грузовик подмял легковушку. Несколько человек погибли, когда водитель влетел в большегруз на встречной полосе.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Причины инцидентов и необходимую профилактику обсудят еще на двух мероприятиях, которые запланировали на ближайшее время.

Так, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае планируют уделить особое внимание вопросам безопасности на транспорте и в общественных местах.

На заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности заслушают глав нескольких муниципалитетов, где развивается туризм. Они расскажут, как на территории ведут профилактическую работу.

Ранее глава алтайского СК Андрей Хвостов рассказал в большом интервью altapress.ru о преследовании местных именитых коррупционеров и конфискации имущества «по-советски».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость