Глава алтайского СК взял на контроль убийство в Барнауле, гибель семьи чиновника и пьяный наезд на ребенка

Об этом губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложил начальник департамента по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.
Напомним, 3 августа глава региона поручил принять меры в связи с резонансными преступлениями: убийство в ходе драки в Барнауле, отравление семьи из четырех человек на турбазе и другие.
«Взято на личный контроль руководителем Следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю. Прокурором края принято решение о проверке всех туристических объектов. О результатах будет доложено», — заверил Тарасов.
Два смертельных ДТП, убийство в ходе драки, а также пожар и отравление на турбазах
Вечером 26 июля шестилетний мальчик погиб в Новоалтайске, оказавшись между столбом и машиной с двумя нетрезвыми женщинами. Ранее СМИ сообщали, что дама не признала свою вину, накануне ей предъявили обвинение.
Ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле произошла драка, в ходе которой погиб мужчина — хотел разнять, когда бывший боксер сзади ударил его в голову.
Ночью 27 июля погибла семья алтайского чиновника Иосифа Кременских — угарным газом отравились мужчина, супруга и двое детей. Владельцу турбазы «Глобус», которую сразу закрыли из-за массы нарушений, грозит до 10 лет лишения свободы.
Ночью 31 июля сгорело здание турбазы «Горное солнце», в котором отдыхали 25 человек. Люди чудом выжили, прыгая из окон с третьего этажа, но получили травмы. Накануне возбудили уголовное дело.
Днем 1 августа на трассе грузовик подмял легковушку. Несколько человек погибли, когда водитель влетел в большегруз на встречной полосе.
Причины инцидентов и необходимую профилактику обсудят еще на двух мероприятиях, которые запланировали на ближайшее время.
Так, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае планируют уделить особое внимание вопросам безопасности на транспорте и в общественных местах.
На заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности заслушают глав нескольких муниципалитетов, где развивается туризм. Они расскажут, как на территории ведут профилактическую работу.
Ранее глава алтайского СК Андрей Хвостов рассказал в большом интервью altapress.ru о преследовании местных именитых коррупционеров и конфискации имущества «по-советски».