Глава алтайского СК взял на контроль убийство в Барнауле, гибель семьи чиновника и пьяный наезд на ребенка

В Алтайском крае руководитель регионального СК Андрей Хвостов взял на личный контроль расследование резонансных преступлений, сообщает в своем Telegram-канале краевое правительство.

Об этом губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложил начальник департамента по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Напомним, 3 августа глава региона поручил принять меры в связи с резонансными преступлениями: убийство в ходе драки в Барнауле, отравление семьи из четырех человек на турбазе и другие.

«Взято на личный контроль руководителем Следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю. Прокурором края принято решение о проверке всех туристических объектов. О результатах будет доложено», — заверил Тарасов.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Причины инцидентов и необходимую профилактику обсудят еще на двух мероприятиях, которые запланировали на ближайшее время.

Так, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае планируют уделить особое внимание вопросам безопасности на транспорте и в общественных местах.

На заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности заслушают глав нескольких муниципалитетов, где развивается туризм. Они расскажут, как на территории ведут профилактическую работу.

Ранее глава алтайского СК Андрей Хвостов рассказал в большом интервью altapress.ru о преследовании местных именитых коррупционеров и конфискации имущества «по-советски».