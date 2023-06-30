Алтай-Кокс присоединился к корпоративному благотворительному спортивному марафону.

Сотрудники Алтай-Кокса присоединись к онлайн-марафону, который традиционно проходит в Группе НЛМК в преддверии Дня металлурга.

Для участия нужно преодолеть любую дистанцию в формате ходьбы, бега или на любом спортивном средстве передвижения: велосипеде, самокате, роликах и др. Фото с указанием пройденных километров металлурги публикуют на странице марафона на корпоративном портале.

По итогам марафона компания направит более полумиллиона рублей на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, которых опекает социальный партнер НЛМК - фонд «Милосердие». В сборе средств могут принять участия все желающие, воспользовавшись инструкцией на странице акции.

Онлайн-марафон продлится до 16 июля. Все дистанции, пройденные работниками Алтай-Кокса и членами их семей, суммируются и будут добавлены в общий километраж марафона компании.

Общая цифра дистанции, которую преодолели работники Группы НЛМК в 2022 году составила 102 тысячи километров, из них почти 14 тысяч добавили сотрудники Алтай-Кокса.