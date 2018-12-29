Барнаульский общественник назвал 22 претензии к мэрии города

Участник барнаульского городского сообщества «Шпиль» Игорь Янцен опубликовал свою версию главных проблем городской среды в краевой столице. Всего у него получилось 22 пункта. О большинстве из этих проблем ранее писал altapress.ru . Предлагаем краткий пересказ претензий общественника.

На Потоке в Барнауле.Зима, снег. Автомобили в Барнауле.

1. Массовая вырубка деревьев в городе, которая приводит к опустыниванию улиц. Активист отмечает, что часто на месте зелени появляются парковки.

2. «Уничтожение» Изумрудного парка. Арендатор срубил там, по данным экспертизы, 722 дерева. Руководство парка утверждало, это были санитарные рубки. Также оно подготовило проект реконструкции парка и пообещало, что он будет зеленее прежнего. Но пока мы имеем только уголовное дело по факту вырубки.

3. Власти не прокомментировали уголовное дело в отношении начальника «Горзеленхоза» Сергея Гончарова, задержанного в момент получения взятки.

4. После масштабного ремонта дорог в Барнауле выросла смертность в ДТП.

5. Проекты ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» недостаточно продуманы. Последние два года на замену асфальта тратили почти по миллиарду, но не решили некоторые проблемы. Например, на некоторых перекрестках стоят лужи.

6. Мало внимания уделяют тому, чтобы создать безбарьерную среду для родителей с колясками, инвалидов, пожилых и т. д.

7. Деградирует общественный транспорт. Ему могли бы помочь выделенные полосы, как в Новосибирске, считает общественник.

Игорь Янцен,

активист сообщества «Шпиль»:

Как следствие развала, перевозчики прямо говорят, что им выгоднее закупать маршрутки, а не большие автобусы, требуют повышать тарифы все больше и больше. Чиновники ничего не могут предложить, кроме как периодически удовлетворять эти требования. Понятно, что дальше эта система приведет к полному развалу.

8. Мэрия отказалась вводить платные парковки в центре Барнаула. Это самый действенные способ разгрузить центр города и побороть заторы. Об этом же в интервью altapress.ru недавно говорил инженер по организации дорожного движения Василий Попов.

9. Снег убирают некачественно. Около административных зданий дворники работают постоянно, а многие второстепенные улицы не убирают совсем.

Нечищенная лестница Игорь Янцен

10. Городскую среду делают непригодной для механизированной очистки от снега. Например, делать широкие тротуары, чтобы по ним мог проехать трактор. Вместо этого устанавливают ограждения, которые мешают проехать технике.

11. Город не становится чище. В 2017 году в городе на деньги из краевого бюджета закупили 10 мобильных «пылесосов», но часть из них в городе не видна.

Также в городе не ликвидируют, а создают источники грязи, считает общественник. Например, на ул. Чкалова для озеленения привезли новой земли, которая постоянно стекает на тротуар.

Открытый грунт — источник грязи. Игорь Янцен

12. Часто чиновники подписывают сомнительные акты приемки выполненных работ. Например, в 2017 году они приняли ограждения за полгода до того, как их установили. В 2018 году активисты заподозрили чиновников и подрядчика в махинациях с разметкой. Из документов следовало, что на 9 улиц нанесли треть от общего объема краски.

13. Улицу Пушкина в туркластере при реконструкции превратили в «большую стоянку с гоночной трассой и полной вырубкой деревьев».

Ул. Пушкина Игорь Янцен

14. Часть территории парка у сереброплавильного завода передали инвесторам для строительства торгового центра. Это ставит крест на перспективе сделать огромный комплекс из парка и музейного комплекса, считает автор.

15. Закрытость администрации. Она редко комментирует проблемные темы и претензии к работе чиновников.

16. Голосование за то, какой детсад получит дополнительную «бюджетную подачку» в виде 5 млн рублей, во время выборов губернатора. «Даже по скромным подсчетам стоимость проведения конкурса была сопоставима с призовым фондом», отмечает активист.

17. Неэффективное расходование бюджетных средств. В качестве примера он приводит ограждения, которые, по его мнению, создают массу проблем, но на них ежегодно тратят порядка 20 млн рублей. Или пешеходные переходы «в никуда».

Ограждения мешают пассажирам выходить из автобуса на тротуар. Игорь Янцен

18. В администрации мало специалистов, которые занимаются организацией дорожного движения и развитием транспорта.

19. Лавочки в центре Барнаула устанавливают лишь на 4 месяца. «В остальное время люди не заслуживают хотя бы минимального комфорта», пишет Янцен.

20. Борьбу с расклейщиками объявлений на столбах и других городских объектов ведут неэффективно.

21. Операционное освоение бюджета.

Игорь Янцен,

активист сообщества «Шпиль»:

Вся работа построена на операциях, а не на достижении каких-то целей. Часто операции ломают друг друга. Вот посадили деревья. Потратили деньги. Провели операцию. Зимой проводят новую операцию по чистке снега. И эти деревья выносят вместе со снегом. В итоге денег потратили много, операций совершили много, но толку для города мало.

22. У администрации нет внятной стратегии развития города.

Из положительных моментов общественник отметил только то, что мэр города Сергей Дугин заговорил, что снег надо убирать и с тротуаров. В результате «метровые сугробы на центральных улицах сейчас сложно представить», пишет Янцен.