В Змеиногорске началось вещание «Дорожного радио».

«Дорожное радио» входит в ТОР-3 радиостанций в России по ежедневной, еженедельной аудитории слушателей и доле рынка по аудитории: ежедневно радиостанцию слушают около 10 миллионов человек. Уникальная технология вещания позволила «Дорожному радио» стать лидером по охвату всех основных магистралей страны. На сегодняшний день региональная сеть станции насчитывает более 370 пунктов установки передатчиков, «Дорожное радио» звучит более чем в 670 городах России, а также на всех основных дорожных магистралях и автодорогах регионального и местного значения, общая протяженность которых оценивается Росавтодором в 1,1 миллиона километров.
Идея единого радиовещательного пространства отражена в слогане «Дорожного радио» «Вместе в пути!».
В эфире радиостанции — душевные песни, актуальная дорожная информация и полезные передачи. Плейлист состоит из самой разнообразной российской и зарубежной поп-музыки: от шедевров второй половины 20 века, хорошо знакомых хитов 90-х до современных танцевальных новинок.
Змеиногорск основан в 1736 году как посёлок после открытия в 1735 году богатых серебросвинцовых руд. В 1757 году основана крепость — охранять добытые богатства. Змеиногорская крепость вошла в состав укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии, которая сложилась к 1757 году. Статус города Змеиногорск получил 5 февраля 1952 года.
Змеиногорский район имеет значительный промышленный потенциал, его основу составляют горнодобывающая промышленность, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Змеиногорский район занимает второе место в Алтайском крае среди территорий. Численность потенциальной аудитории «Дорожного радио» — около 20 тысяч человек.