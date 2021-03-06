Блестит как стеклышко: водители показали, как выглядит в непогоду алтайская трасса

Гололед усугубляет непрекращающаяся метель и сильный ветер.
«Трасса „Барнаул-Бийск“ — сплошной лед на дороге. Местами асфальт появляется, большая часть дороги голимый лед, блестит все», — прокомментировал водитель на видео, которое опубликовал паблик Barnaul 22.
Водители также опубликовали видео ночной метели. Буря на Бийской трассе буквально сдувала автомобили.
«Машина слетела в кювет, пытаются ее вытащить, но покрытие очень скользкое, зацепиться не за что», — говорят очевидцы.
Напомним, что с 5 марта в Алтайском крае перекрыта трасса «"Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» (от Змеиногорска до Рубцовска).
Непогоду синоптики обещают до конца 6 марта. Затем в край придет потепление.