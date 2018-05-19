Как будет ходить транспорт в Ночь музеев в Барнауле

19 мая в 19:00 в Барнауле начнётся ежегодная акция "Ночь музеев". В этот день большинство арт-площадок города будут открыты до 02:00. В связи с проведением праздника в краевой столице перекроют ул. Ползунова и ул. Льва Толстого.
Будут перекрыты:
- четная сторона Ползунова, от пр-кта Социалистического до пр кта Красноармейского, с 19.00 до 24.00.
- ул.Льва Толстого, от пр-кта Ленина до ул.Максима Горького, с 18.30 до 21.00.
Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
по маршрутам №109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, сообщает мэрия.
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