В Барнауле по просьбе жителей изменили движение автобуса №17

В Барнауле из-за многочисленных обращений жителей города с 26 февраля изменят движение автобуса №17, который ездит с площади Спартака до улицы Балтийской, сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.
Как будет ездить автобус №17 в Барнауле
Теперь автобус №17 будет доезжать до улицы Балтийской и делать небольшое кольцо по следующему маршруту:
- ул.Балтийская — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Лазурная — ул. Балтийская, далее — по маршруту.
Почему меняли маршрут автобуса №17 в Барнауле в декабре 2017 года
Напомним, в декабре 2017 года маршрут автобуса №17 изменили из-за завершения строительства отстойно-разворотной площадки в районе транспортной развязки на перекрестке улиц Малахова и Власихинской.
Почему изменили движение автобуса №17
Из-за изменения движения в конце 2017 года барнаульцы, проживающие на улицах Лазурная и Власихинская, оказались "отрезанными" от маршрута. В феврале среди жителей этих домов собирали подписи, чтобы маршрут автобуса №17 изменили, рассказал читатель altapress.ru.
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