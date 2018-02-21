В Барнауле по просьбе жителей изменили движение автобуса №17

Как будет ездить автобус №17 в Барнауле

Теперь автобус №17 будет доезжать до улицы Балтийской и делать небольшое кольцо по следующему маршруту:

ул.Балтийская — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Лазурная — ул. Балтийская, далее — по маршруту.

Почему меняли маршрут автобуса №17 в Барнауле в декабре 2017 года

Напомним, в декабре 2017 года маршрут автобуса №17 изменили из-за завершения строительства отстойно-разворотной площадки в районе транспортной развязки на перекрестке улиц Малахова и Власихинской.

Почему изменили движение автобуса №17

Из-за изменения движения в конце 2017 года барнаульцы, проживающие на улицах Лазурная и Власихинская, оказались "отрезанными" от маршрута. В феврале среди жителей этих домов собирали подписи, чтобы маршрут автобуса №17 изменили, рассказал читатель altapress.ru.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.