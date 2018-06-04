В Барнауле прошла презентация нового Geely Atlas

Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова. Презентация нового Geely Atlas. Фото : Анна Зайкова.

Для гостей в автосалоне подготовили богатую фуршетную зону, установили настольный футбол и сцену. Для детей на втором этаже центра работала игровая зона с аниматором. Яркие выступления шоу-балета, живой вокал и иллюзионист создали атмосферу праздника. В этой торжественной обстановке представили Geely Atlas —автомобиль, отвечающий запросам современного человека.

Все желающие смогли пройти тест-драйв автомобиля Geely Atlas и оценить новую дизайнерскую концепцию, уровень комфорта и современных технологий. У каждого была возможность посидеть на водительском кресле и почувствовать себя автовладельцем.

Гости получили незабываемые впечатления от знакомства с новым кроссовером Geely Atlas и яркие эмоции от розыгрыша призов. Практически никто не ушел без подарка от дилерского центра и компании-партнера "Грин-Сервис".

Geely Atlas — это качественный автомобиль, который всем своим видом говорит о прогрессе. Новый кроссовер подходит как для городской, так и сельской местности. Взгляд притягивают фары со светодиодной начинкой и фирменная радиаторная решетка, напоминающая разбегающиеся круги на водной глади озера.

Место водителя по эргономичности и удобству напоминает центр управления полетами. По простору Geely Atlas сопоставим с автомобилями бизнес-класса. Система климат-контроля поможет пассажирам подбирать комфортную температуру воздуха в салоне. Мультимедийная система с функцией голосового управления оперативно реагирует на запросы. С помощью нее водитель может управлять музыкой, кондиционером, навигационной системой и видеокамерой.

Система полного привода BorgWarner делает автомобиль надежным помощником в разных дорожных условиях. На высокий скоростях Geely Atlas демонстрирует превосходную маневренность.

Автомобиль гарантирует безопасность движения. В базовой комплектации Geely Atlas — фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система детских креплений, антиблокировочная система тормозов ABS, систему курсовой устойчивости, электронное распределение тормозных усилий. Также автомобиль оснащен датчиком света, контролем давления в шинах и системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

В Сибири уже есть три счастливых обладателя автомобиля Geely Atlas. На презентации кроссовера им торжественно вручили ключи и подарочный сертификат на бесплатное годовое обслуживание автомобиля.

В связи с выходом новой модели Geely Atlas делаем грандиозную распродажу на автомобили Geely X7.

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