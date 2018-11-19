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На участке в центре Барнаула отключили светофоры

У одного из зданий в центре Барнаула утром 19 ноября на несколько часов отключили светофоры, пишет официальный сайт города.

Светофор. Пешеходный переход.
Светофор. Пешеходный переход.
Анна Зайкова.

У дома на улице Молодежная, 64 светофоры не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ. Светофоры включат в 12 часов.

На этом участке водителям следует быть особенно внимательными.

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