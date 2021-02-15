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Политика

Год Франка. Чем запомнилась работа мэрии Барнаула при новом градоначальнике

Барнаул вот уже целый год прожил под руководством нового первого лица — Вячеслава Франка. На свою должность он был избран 14 февраля 2020 года. В контексте скорого отчета градоначальника о работе администрации за непростой коронавирусный год altapress.ru решил разобраться, чем запомнился этот календарный период с точки зрения появления в краевой столице нового городского головы.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020
Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020
Анна Зайкова

Преемственность и новые люди

Напомним, что вступая в должность главы города, Вячеслав Франк одновременно обозначил тот факт, что в своей работе он будет держать курс на преемственность с прежней администрацией, но при этом анонсировал и определенные перемены, связанные с формированием своей команды и с взаимодействием с широкой общественностью.

Вот что говорил градоначальник год назад, давая понять, что он не намерен делать резких движений.

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

Я буду продолжать ту работу, которая велась. Совместно с вами у нас все это получится.

В то же время, он указывал и на то, что в краевой столице есть запрос на нововведения.

Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
пресс-служба администрации Барнаула

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

Настало время подумать об изменении структуры органов местного самоуправления, укреплении кадрового и материально-технического потенциала городских служб. Считаю, что совместно с депутатским корпусом нам необходимо рассмотреть различные модели устройства муниципальной власти и выбрать ту, которая отвечает современной ситуации и решению главной задачи — улучшению качества жизни барнаульцев.

Продолжая рассуждать о вероятном пересмотре структуры администрации, Вячеслав Франк указывал, что действовать в данном случае нужно осторожно: «Здесь основной принцип: не навредить. Процесс не быстрый».

Политолог Константин Лукин, оценивая данные заявления и действия главы города в беседе с altapress.ru отмечал, и само избрание, и первые шаги мэра Барнаула в целом несли достаточно большие риски для персоны главы города.

Константин Лукин,
политолог:

Избрание и первые шаги мэра Барнаула Вячеслава Франка в целом несли достаточно большие риски для него самого, поскольку его кандидатура в качестве градоначальника некоторыми была воспринята в штыки. Но надо признать, что за этот год глава города смог выстроить более открытую и понятную стратегию общения с горожанами и более внятную информационную политику. Вячеслав Франк демонстрирует, что сам существенно меняется как управленец и выходит из зоны комфорта. Он становится более публичным, берет на себя ответственность, делая программные заявления по тому или иному поводу.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020
Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020
Анна Зайкова

Весь прошлый и начало текущего года прошли под знаком серьезных кадровых перестановок в кабинетах городской власти. Довольно быстро Вячеслав Франк назначил двух новых заместителей руководителя администрации. Одним из них стал лидер городских единороссов Юрий Еремеев, а вторым — финансист Мария Кулагина.

Год с новым мэром: как вы оцениваете работу главы Барнаула. Опрос
Политика

На фоне коррупционных скандалов новые руководители появились у специализирующегося на муниципальных строительных заказах «Барнаулкапстроя» и у МУПа «Специализированная похоронная служба г. Барнаула».

Также в городской администрации появился новый замглавы города по правовым вопросам и имущественным отношениям в лице Оксаны Финк, а комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула возглавил Антон Воробьев.

При этом некоторые управленцы приходили в городскую администрацию всего на несколько месяцев и затем покидали мэрию. Так было с заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Максимом Полежаевым, который сменил в этом кресле попавшего под уголовное дело Сергея Демина, но спустя полгода решил покинуть пост.

Такая же история произошла с председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Евгением Ноздрачевым, пришедшим в мэрию в августе 2020 года и покинувшим ее в январе 2021 года.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

Много говорили в Барнауле и о ситуации вокруг должности главы Октябрьского района Барнаула. Напомним, в ноябре 2020 года это место освободил Вячеслав Новиков. Вакантное кресло занял Андрей Овсянников, который, впрочем, покинул сей пост уже в январе 2021 года, а очень скоро стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате.

Где результат?

Собственно, именно кадровая политика, является главной проблемой в работе нынешней городской администрации, уверена лидер фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых.

Оксана Молодых,
депутат Барнаульской городской Думы:

Проблема номер один в работе мэрии — это, конечно, кадровая политика. Она попросту провалена. Все мы были свидетелями целого ряда коррупционных уголовных дел, чехарды в мэрии, скандальной ситуации с назначением главы Октябрьского района. Еще одна проблема в работе администрации — отсутствие открытости. Коммуникация с чиновниками не упрощается, а проблемы остаются.

Оксана Молодых.
Оксана Молодых.
Анна Зайкова

Также собеседница указывает на то, что в городе нет должной системы контроля, хотя, по ее мнению, у градоначальника есть все ресурсы, чтобы пресечь какие-либо коррупционные схемы и неэффективное управление.

Оксана Молодых,
депутат Барнаульской городской Думы:

Сам Вячеслав Генрихович — умный и способный человек, но от его работы я не вижу результата, на который хочется надеется.

В числе проблем, которые имеют место в городе, народная избранница также называет недоработки в сфере благоустройства и озеленения.

Кроме того, Оксана Молодых склонна полагать, что в краевой столице можно говорить о некотором реверансе в сторону строительной отрасли.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Оксана Молодых,
депутат Барнаульской городской Думы:

Я не имею ничего против наших строителей, но ведь все должно быть в балансе. А сегодня складывается такое впечатление, что в Барнауле происходит доминирование их интересов над общегородскими интересами.

По словам собеседницы, уже сейчас можно говорить, что фракция «Справедливая Россия» в гордуме, вероятнее всего, не подержит ежегодный отчет главы города о работе администрации, хотя официальная и окончательная позиция эсеров по этому поводу будет озвучена в марте.

В плотной связке

Кардинально иное мнение относительно работы главы города и администрации краевой столицы высказывает заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Сергей Струченко.
Сергей Струченко.
www. duma-barnaul.ru

Сергей Струченко,
заместитель председателя Барнаульской городской Думы:

Год мы отработали с главой города и администрацией в плотной связке. Мы видим, что в краевой столице успешно реализуются масштабные проекты, связанные с благоустройством, строительством дорог. Уверен, что эффект видят и жители Барнаула.

По словам собеседника, в 2020 году в городе не было каких-либо серьезных случаев, связанных со срывом сроков или потерей в качестве работ при реализации национальных проектов.

Сергей Струченко,
заместитель председателя Барнаульской городской Думы:

Мы видим, как город развивается, прирастает инфраструктурой. В Индустриальном районе строится большая поликлиника, сдано три новых детских сада, две школы. Решается вопрос и с оснащенностью города спецтехникой для очистки от снега. Уверен, что все эти начинания будут продолжаться.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Анна Зайкова.

Также зампредседателя гордумы обращает внимание на городской бюджет, который верстается и исполняется с ростом и доходной, и расходной частей, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса.

В заключение следует напомнить, что отчет Вячеслава Франка о проделанной за год работе должен состояться уже в конце марта. Думается, что это мероприятие не обойдется без дискуссии и запомнится разными оценками деятельности главы города. Не менее интересно и то, что скажет сам городской голова о своей деятельности и работе подчиненных. Ждать осталось недолго.

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