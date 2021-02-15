Год Франка. Чем запомнилась работа мэрии Барнаула при новом градоначальнике

Преемственность и новые люди
Напомним, что вступая в должность главы города, Вячеслав Франк одновременно обозначил тот факт, что в своей работе он будет держать курс на преемственность с прежней администрацией, но при этом анонсировал и определенные перемены, связанные с формированием своей команды и с взаимодействием с широкой общественностью.
Вот что говорил градоначальник год назад, давая понять, что он не намерен делать резких движений.
Вячеслав Франк,
глава Барнаула:
Я буду продолжать ту работу, которая велась. Совместно с вами у нас все это получится.
В то же время, он указывал и на то, что в краевой столице есть запрос на нововведения.
Вячеслав Франк,
глава Барнаула:
Настало время подумать об изменении структуры органов местного самоуправления, укреплении кадрового и материально-технического потенциала городских служб. Считаю, что совместно с депутатским корпусом нам необходимо рассмотреть различные модели устройства муниципальной власти и выбрать ту, которая отвечает современной ситуации и решению главной задачи — улучшению качества жизни барнаульцев.
Продолжая рассуждать о вероятном пересмотре структуры администрации, Вячеслав Франк указывал, что действовать в данном случае нужно осторожно: «Здесь основной принцип: не навредить. Процесс не быстрый».
Политолог Константин Лукин, оценивая данные заявления и действия главы города в беседе с altapress.ru отмечал, и само избрание, и первые шаги мэра Барнаула в целом несли достаточно большие риски для персоны главы города.
Константин Лукин,
политолог:
Избрание и первые шаги мэра Барнаула Вячеслава Франка в целом несли достаточно большие риски для него самого, поскольку его кандидатура в качестве градоначальника некоторыми была воспринята в штыки. Но надо признать, что за этот год глава города смог выстроить более открытую и понятную стратегию общения с горожанами и более внятную информационную политику. Вячеслав Франк демонстрирует, что сам существенно меняется как управленец и выходит из зоны комфорта. Он становится более публичным, берет на себя ответственность, делая программные заявления по тому или иному поводу.
Весь прошлый и начало текущего года прошли под знаком серьезных кадровых перестановок в кабинетах городской власти. Довольно быстро Вячеслав Франк назначил двух новых заместителей руководителя администрации. Одним из них стал лидер городских единороссов Юрий Еремеев, а вторым — финансист Мария Кулагина.
На фоне коррупционных скандалов новые руководители появились у специализирующегося на муниципальных строительных заказах «Барнаулкапстроя» и у МУПа «Специализированная похоронная служба г. Барнаула».
Также в городской администрации появился новый замглавы города по правовым вопросам и имущественным отношениям в лице Оксаны Финк, а комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула возглавил Антон Воробьев.
При этом некоторые управленцы приходили в городскую администрацию всего на несколько месяцев и затем покидали мэрию. Так было с заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Максимом Полежаевым, который сменил в этом кресле попавшего под уголовное дело Сергея Демина, но спустя полгода решил покинуть пост.
Такая же история произошла с председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Евгением Ноздрачевым, пришедшим в мэрию в августе 2020 года и покинувшим ее в январе 2021 года.
Много говорили в Барнауле и о ситуации вокруг должности главы Октябрьского района Барнаула. Напомним, в ноябре 2020 года это место освободил Вячеслав Новиков. Вакантное кресло занял Андрей Овсянников, который, впрочем, покинул сей пост уже в январе 2021 года, а очень скоро стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате.
Где результат?
Собственно, именно кадровая политика, является главной проблемой в работе нынешней городской администрации, уверена лидер фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых.
Оксана Молодых,
депутат Барнаульской городской Думы:
Проблема номер один в работе мэрии — это, конечно, кадровая политика. Она попросту провалена. Все мы были свидетелями целого ряда коррупционных уголовных дел, чехарды в мэрии, скандальной ситуации с назначением главы Октябрьского района. Еще одна проблема в работе администрации — отсутствие открытости. Коммуникация с чиновниками не упрощается, а проблемы остаются.
Также собеседница указывает на то, что в городе нет должной системы контроля, хотя, по ее мнению, у градоначальника есть все ресурсы, чтобы пресечь какие-либо коррупционные схемы и неэффективное управление.
Оксана Молодых,
депутат Барнаульской городской Думы:
Сам Вячеслав Генрихович — умный и способный человек, но от его работы я не вижу результата, на который хочется надеется.
В числе проблем, которые имеют место в городе, народная избранница также называет недоработки в сфере благоустройства и озеленения.
Кроме того, Оксана Молодых склонна полагать, что в краевой столице можно говорить о некотором реверансе в сторону строительной отрасли.
Оксана Молодых,
депутат Барнаульской городской Думы:
Я не имею ничего против наших строителей, но ведь все должно быть в балансе. А сегодня складывается такое впечатление, что в Барнауле происходит доминирование их интересов над общегородскими интересами.
По словам собеседницы, уже сейчас можно говорить, что фракция «Справедливая Россия» в гордуме, вероятнее всего, не подержит ежегодный отчет главы города о работе администрации, хотя официальная и окончательная позиция эсеров по этому поводу будет озвучена в марте.
В плотной связке
Кардинально иное мнение относительно работы главы города и администрации краевой столицы высказывает заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.
Сергей Струченко,
заместитель председателя Барнаульской городской Думы:
Год мы отработали с главой города и администрацией в плотной связке. Мы видим, что в краевой столице успешно реализуются масштабные проекты, связанные с благоустройством, строительством дорог. Уверен, что эффект видят и жители Барнаула.
По словам собеседника, в 2020 году в городе не было каких-либо серьезных случаев, связанных со срывом сроков или потерей в качестве работ при реализации национальных проектов.
Сергей Струченко,
заместитель председателя Барнаульской городской Думы:
Мы видим, как город развивается, прирастает инфраструктурой. В Индустриальном районе строится большая поликлиника, сдано три новых детских сада, две школы. Решается вопрос и с оснащенностью города спецтехникой для очистки от снега. Уверен, что все эти начинания будут продолжаться.
Также зампредседателя гордумы обращает внимание на городской бюджет, который верстается и исполняется с ростом и доходной, и расходной частей, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса.
В заключение следует напомнить, что отчет Вячеслава Франка о проделанной за год работе должен состояться уже в конце марта. Думается, что это мероприятие не обойдется без дискуссии и запомнится разными оценками деятельности главы города. Не менее интересно и то, что скажет сам городской голова о своей деятельности и работе подчиненных. Ждать осталось недолго.