Год Франка. Чем запомнилась работа мэрии Барнаула при новом градоначальнике

Барнаул вот уже целый год прожил под руководством нового первого лица — Вячеслава Франка. На свою должность он был избран 14 февраля 2020 года. В контексте скорого отчета градоначальника о работе администрации за непростой коронавирусный год altapress.ru решил разобраться, чем запомнился этот календарный период с точки зрения появления в краевой столице нового городского головы.

Преемственность и новые люди

Напомним, что вступая в должность главы города, Вячеслав Франк одновременно обозначил тот факт, что в своей работе он будет держать курс на преемственность с прежней администрацией, но при этом анонсировал и определенные перемены, связанные с формированием своей команды и с взаимодействием с широкой общественностью.

Вот что говорил градоначальник год назад, давая понять, что он не намерен делать резких движений.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Я буду продолжать ту работу, которая велась. Совместно с вами у нас все это получится.

В то же время, он указывал и на то, что в краевой столице есть запрос на нововведения.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. пресс-служба администрации Барнаула

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Настало время подумать об изменении структуры органов местного самоуправления, укреплении кадрового и материально-технического потенциала городских служб. Считаю, что совместно с депутатским корпусом нам необходимо рассмотреть различные модели устройства муниципальной власти и выбрать ту, которая отвечает современной ситуации и решению главной задачи — улучшению качества жизни барнаульцев.

Продолжая рассуждать о вероятном пересмотре структуры администрации, Вячеслав Франк указывал, что действовать в данном случае нужно осторожно: «Здесь основной принцип: не навредить. Процесс не быстрый».

Политолог Константин Лукин, оценивая данные заявления и действия главы города в беседе с altapress.ru отмечал, и само избрание, и первые шаги мэра Барнаула в целом несли достаточно большие риски для персоны главы города.

Константин Лукин,

политолог:

Избрание и первые шаги мэра Барнаула Вячеслава Франка в целом несли достаточно большие риски для него самого, поскольку его кандидатура в качестве градоначальника некоторыми была воспринята в штыки. Но надо признать, что за этот год глава города смог выстроить более открытую и понятную стратегию общения с горожанами и более внятную информационную политику. Вячеслав Франк демонстрирует, что сам существенно меняется как управленец и выходит из зоны комфорта. Он становится более публичным, берет на себя ответственность, делая программные заявления по тому или иному поводу.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

Весь прошлый и начало текущего года прошли под знаком серьезных кадровых перестановок в кабинетах городской власти. Довольно быстро Вячеслав Франк назначил двух новых заместителей руководителя администрации. Одним из них стал лидер городских единороссов Юрий Еремеев, а вторым — финансист Мария Кулагина.

На фоне коррупционных скандалов новые руководители появились у специализирующегося на муниципальных строительных заказах «Барнаулкапстроя» и у МУПа «Специализированная похоронная служба г. Барнаула».

Также в городской администрации появился новый замглавы города по правовым вопросам и имущественным отношениям в лице Оксаны Финк, а комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула возглавил Антон Воробьев.

При этом некоторые управленцы приходили в городскую администрацию всего на несколько месяцев и затем покидали мэрию. Так было с заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Максимом Полежаевым, который сменил в этом кресле попавшего под уголовное дело Сергея Демина, но спустя полгода решил покинуть пост.

Такая же история произошла с председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Евгением Ноздрачевым, пришедшим в мэрию в августе 2020 года и покинувшим ее в январе 2021 года.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Много говорили в Барнауле и о ситуации вокруг должности главы Октябрьского района Барнаула. Напомним, в ноябре 2020 года это место освободил Вячеслав Новиков. Вакантное кресло занял Андрей Овсянников, который, впрочем, покинул сей пост уже в январе 2021 года, а очень скоро стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате.

Где результат?

Собственно, именно кадровая политика, является главной проблемой в работе нынешней городской администрации, уверена лидер фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых.

Оксана Молодых,

депутат Барнаульской городской Думы:

Проблема номер один в работе мэрии — это, конечно, кадровая политика. Она попросту провалена. Все мы были свидетелями целого ряда коррупционных уголовных дел, чехарды в мэрии, скандальной ситуации с назначением главы Октябрьского района. Еще одна проблема в работе администрации — отсутствие открытости. Коммуникация с чиновниками не упрощается, а проблемы остаются.

Оксана Молодых. Анна Зайкова

Также собеседница указывает на то, что в городе нет должной системы контроля, хотя, по ее мнению, у градоначальника есть все ресурсы, чтобы пресечь какие-либо коррупционные схемы и неэффективное управление.

Оксана Молодых,

депутат Барнаульской городской Думы:

Сам Вячеслав Генрихович — умный и способный человек, но от его работы я не вижу результата, на который хочется надеется.

В числе проблем, которые имеют место в городе, народная избранница также называет недоработки в сфере благоустройства и озеленения.

Кроме того, Оксана Молодых склонна полагать, что в краевой столице можно говорить о некотором реверансе в сторону строительной отрасли.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова , altapress.ru

Оксана Молодых,

депутат Барнаульской городской Думы:

Я не имею ничего против наших строителей, но ведь все должно быть в балансе. А сегодня складывается такое впечатление, что в Барнауле происходит доминирование их интересов над общегородскими интересами.

По словам собеседницы, уже сейчас можно говорить, что фракция «Справедливая Россия» в гордуме, вероятнее всего, не подержит ежегодный отчет главы города о работе администрации, хотя официальная и окончательная позиция эсеров по этому поводу будет озвучена в марте.

В плотной связке

Кардинально иное мнение относительно работы главы города и администрации краевой столицы высказывает заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Сергей Струченко. www. duma-barnaul.ru

Сергей Струченко,

заместитель председателя Барнаульской городской Думы:

Год мы отработали с главой города и администрацией в плотной связке. Мы видим, что в краевой столице успешно реализуются масштабные проекты, связанные с благоустройством, строительством дорог. Уверен, что эффект видят и жители Барнаула.

По словам собеседника, в 2020 году в городе не было каких-либо серьезных случаев, связанных со срывом сроков или потерей в качестве работ при реализации национальных проектов.

Сергей Струченко,

заместитель председателя Барнаульской городской Думы:

Мы видим, как город развивается, прирастает инфраструктурой. В Индустриальном районе строится большая поликлиника, сдано три новых детских сада, две школы. Решается вопрос и с оснащенностью города спецтехникой для очистки от снега. Уверен, что все эти начинания будут продолжаться.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Также зампредседателя гордумы обращает внимание на городской бюджет, который верстается и исполняется с ростом и доходной, и расходной частей, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса.

В заключение следует напомнить, что отчет Вячеслава Франка о проделанной за год работе должен состояться уже в конце марта. Думается, что это мероприятие не обойдется без дискуссии и запомнится разными оценками деятельности главы города. Не менее интересно и то, что скажет сам городской голова о своей деятельности и работе подчиненных. Ждать осталось недолго.