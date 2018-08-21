Собери ребенка в школу!

В магазинах торговой сети вы найдете все, что необходимо для отличной учебы: дневники, тетради, пеналы, наборы ручек, карандашей и фломастеров.
Принадлежности для хранения и систематизации документов, канцтовары для организации рабочего места представлены также широким ассортиментом.
Для любителей творчества есть цветная бумага, картон, пластилин, гуашь, акварель, альбомы и многое другое!
Приходите в торговую сеть «Дарвин»! Вам предоставят профессиональную консультацию и широкий выбор нужных товаров отличного качества.
Адреса магазинов:
- пр-т Ленина, 157
- ул. Брестская, 20
- ул. Балтийская, 8 (ТЦ «Балтийский Базар»)
- Павловский тракт, 289 (магазин «Мария-Ра»)
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