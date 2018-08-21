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Собери ребенка в школу

Внимание, не упустите! Торговая сеть «Дарвин» дарит скидку 20% всем покупателям при покупке от 1000 рублей!

Собери ребенка в школу!
Собери ребенка в школу!
Иллюстрация: Василий Харечко

В магазинах торговой сети вы найдете все, что необходимо для отличной учебы: дневники, тетради, пеналы, наборы ручек, карандашей и фломастеров.

Принадлежности для хранения и систематизации документов, канцтовары для организации рабочего места представлены также широким ассортиментом.

Для любителей творчества есть цветная бумага, картон, пластилин, гуашь, акварель, альбомы и многое другое!

Приходите в торговую сеть «Дарвин»! Вам предоставят профессиональную консультацию и широкий выбор нужных товаров отличного качества.

Адреса магазинов:
  • пр-т Ленина, 157
  • ул. Брестская, 20
  • ул. Балтийская, 8 (ТЦ «Балтийский Базар»)
  • Павловский тракт, 289 (магазин «Мария-Ра»)

Акция действительна до 30.09.18

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