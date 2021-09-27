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Происшествия

Четверо рецидивистов избили и надругались над товарищем, а после подбросили его под поезд

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и действий сексуального характера, совершенных в отношении жителя Красноярского края.

Железная дорога.
Железная дорога.
сибфоут.мвд.рф

Ночью 22 сентября пятеро знакомых распивали спиртные напитки в квартире одного из них.

Между ними возник конфликт, во время которого четверо ранее неоднократно судимых мужчин избили потерпевшего руками, ногами и дверцей от тумбочки.

После этого двое из них поочередно совершили действия сексуального характера в отношении потерпевшего, сообщает «Интерфакс».

Чтобы скрыть преступление, собутыльники доставили находящегося без сознания потерпевшего к Красноярской железной дороге, где положили его на первый путь перед приближающимся грузовым поездом.

Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но предотвратить наезд из-за недостаточного расстояния не удалось.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

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