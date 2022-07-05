5 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Крупный леской пожар в Алтайском крае ликвидировали за 14 дней

Пожарные формирования со всего региона участвовали в тушении крупного лесного пожара в Угловском районе. Как сообщает Минприроды Алтайского края, на 15-й день работы возгорание удалось ликвидировать.

Лесной пожар
Лесной пожар
СС0

Площадь пожара составила 3409 га государственного лесного фонда. На борьбу со стихией направили свыше 150 человек личного состава краевых автономных учреждений «Алтайлес», «Боровлянский лесхоз» и арендаторов лесных участков.

Для защиты от огня произведены опашка кромки пожара минерализованными полосами, проливка водой пней и валежника. Также задействовали авиатехнику. С самолета БЕ-200 в общей сложности на огонь вылили 120 тонн воды.

Напомним, возгорание произошло 22 июня из-за грозового разряда. Пожар удалось ликвидировать, но из-за жары 26 июня огонь вспыхнул снова.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость