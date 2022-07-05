Крупный леской пожар в Алтайском крае ликвидировали за 14 дней

Площадь пожара составила 3409 га государственного лесного фонда. На борьбу со стихией направили свыше 150 человек личного состава краевых автономных учреждений «Алтайлес», «Боровлянский лесхоз» и арендаторов лесных участков.
Для защиты от огня произведены опашка кромки пожара минерализованными полосами, проливка водой пней и валежника. Также задействовали авиатехнику. С самолета БЕ-200 в общей сложности на огонь вылили 120 тонн воды.
Напомним, возгорание произошло 22 июня из-за грозового разряда. Пожар удалось ликвидировать, но из-за жары 26 июня огонь вспыхнул снова.