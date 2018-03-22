Карлин предостерег от "сосунов бюджета" при благоустройстве Барнаула

Расчистка снега. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Расчистка снега. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Расчистка снега. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Администрация Ленинского района. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Благоустройство. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Что посоветовал губернатор

Глава краевого Минстроя Иван Гилев рассказал собравшимся, что в этом году в Алтайском крае благоустроят 16 общественных территорий. Сейчас муниципалитеты готовят проекты и сметы, а позже определят подрядчиков, которые и займутся благоустройством.

Губернатор предложил главе Барнаула Сергею Дугину и Минстрою внимательно отнестись к организации этой работы.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Может стоит не разбивать функции по проектированию территорий и по выполнению подрядных работ. Чтобы все было в одном флаконе. Чтобы подрядчик мог разработать проектно-сметную документацию. А то потом получается: у нас строители самые хорошие, а проектанты плохие. И мы начинаем разбираться в этом конфликте, а это затраты времени.

Карлин напомнил, что в 2017 году мэрия уже столкнулась с проблемой: подрядчик не успевал выполнить работы в срок. "Сначала они ссылались на то, что документация не так сделана. Потом — что руки мерзнут в ноябре", — напомнил губернатор.

Что сделают на площади Мира

На совещании Карлину подробно рассказали о предстоящем благоустройстве площади Мира и аллеи Целинников.

Александр Михалдыкин,

глава администрации Ленинского района Барнаула:

— Площадь Мира — основная площадка Ленинского района, где проходят мероприятия. Благоустройство этой территории началось с 2008 года: на площади положили плитку, поставили лавки, сцену, саму площадь увеличили на 40 метров в сторону парка, убрав аварийные деревья, установили два детских игровых комплекса, высадили 22 сибирские ели.

Проблемы этой территории — состояние фонтана, асфальтового покрытия аллеи, недостаточное число фонарей. Для безопасности во время праздников и других мероприятий администрация района решила еще больше расширить площадь. За счет чего Михалдыкин не уточнил.

Что за сосуны бюджета

На встрече к губернатору несколько раз подходили пенсионеры. Они возмущались, что площадь Мира уже мостили плиткой, а потом ее снимали. Также жителей района волнует, что аллея и парк за площадью становятся все меньше: территорию "забрала" парковка и два здания, которые Карлин позже назвал "добротными сараями" за их бедную архитектуру.

Губернатор подчеркнул, что благоустройство территорий нужно сделать хорошо. Он обратил внимание на элементы вертикального озеленения, которые сейчас установлены на аллее, и указал в сторону каменных и металлических вазонов с чашами для цветов.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— У меня на даче есть такие. В нашем сухом климате земля в них пересыхает очень быстро и это бесконечный полив вазонов. В рамках города это настоящие враги народа и сосуны бюджета.

Как и за счет чего будут благоустраивать Алтайский край

Благоустройство общественных территорий городов и поселений Алтайского края организовано по программе "Формирование комфортной городской среды". На реализацию программы за пять лет направят 2,8 млрд рублей. Из них 198 млн — краевой бюджет, 28 млн — местные бюджеты. Плюс внебюждетные источники — 25 млн рублей.

Средства направят на благоустройство дворов и общественных территорий: парков, площадей, набережных, улиц, скверов, пешеходных зон. В 2018 году на общественные территории потратят 569 млн рублей.

Какие территории благоустроят в алтайских городах в 2018 году

Барнаул

Нагорный парк

Сквер Химиков

Аллея Целинников

Сквер Адмирала Кузнецова

Ленинградская аллея

Пешеходная зона на ул. Молодежной

Алейск

Городская площадь

Аллея вдоль стадиона по улице Сердюка

Бийск

Бульвар Петровский (3 очередь), ул. Красноармейская — пер. Коммунарский — ул. Ленина — пер. Кожевенный

Зеленая зона на перекрестке ул. Советская — пер. Гилева

Заринск

Центральная площадь города (пр. Строителей, 22/7)

Новоалтайск

Продолжение реконструкции бульвара им. А.Г. Землянова

Рубцовск

Набережная им. Н.Ф. Петрова

Славгород

Аллея Победы

Камень-на-Оби