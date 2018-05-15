Алтайский общественник просит вернуть ему гражданство СССР

Общественный деятель Акай Кине подал в суд иск, в котором требует вернуть ему гражданство СССР, сообщают "Новости Горного Алтая".
В пресс-релизе, который рассылает Акай Кине, сказано, что он опирается на "общеизвестные факты, которые происходили в начале 1990-х" и анализировал различные документы постсоветского периода. Общественный деятель пришел к выводу, что юридически СССР все еще жив.
— Я прошу, чтобы меня восстановили в моих правах, которые были прописаны в Конституции СССР, чтобы меня считали гражданином СССР, — цитирует издание Кине.
В иске указано, что паспорт гражданина РФ по сути является "пропуском", а сам истец не хочет изменять родине — СССР. Там также написано, что к гражданству РФ мужчину принуждают насильно.
Напомним, Акай Кине стал известен, когда в 2016 году требовал похоронить мумию, найденную в Кургане на плато Укок. На судебном заседании Кине говорил, что мумия —не просто научный экспонат, она является сакральным объектом для местного населения, и многие жители связывают бедствия и неурядицы последних лет именно с тем, что археологи извлекли ее из могилы. Суд отказал в требовании захоронить мумию.
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