Власти Чечни призвали юмориста Слепакова извиниться за шуточный ролик о Кадырове

Власти Чечни считают "низкопробным" юмор Семена Слепакова в шуточном ролике, где он советует назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу ради победы на чемпионате мира, заявил "РИА Новости" министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Джамбулат Умаров,
министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации:
- Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.
По его словам, автору следовало бы выражаться "без пошлостей" и не издеваться над сборной страны перед самым началом соревнования.
Он считает, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.
"Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом", — заключил министр.
Напомним, накануне Семен Слепаков выпустил видео с песней, где по сюжету главным тренером сборной России становится не кто иной, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Правда, футболистам и это не помогает.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.