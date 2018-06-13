Власти Чечни призвали юмориста Слепакова извиниться за шуточный ролик о Кадырове

Джамбулат Умаров,

министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации:

- Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.

По его словам, автору следовало бы выражаться "без пошлостей" и не издеваться над сборной страны перед самым началом соревнования.

Он считает, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.

"Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом", — заключил министр.

Напомним, накануне Семен Слепаков выпустил видео с песней, где по сюжету главным тренером сборной России становится не кто иной, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Правда, футболистам и это не помогает.