Порошенко заявил о возросшей "ценности" украинского паспорта

После введения безвизового режима с Евросоюзом "ценность" украинского паспорта сильно возросла. Об этом в своем Twitter написал украинский президент Петр Порошенко.
По словам Порошенко, в индексе гражданств мира компании Henley&Partners Украина поднялась на 20 позиций. "Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ Евросоюза для украинцев", — отметил президент.
Власти Украины и Евросоюз подписали соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Режим начал действовать с 11 июня. Граждане Украины могут, при наличии биометрических паспортов, въезжать без виз в 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, отмечает РБК.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.