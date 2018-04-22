Порошенко заявил о возросшей "ценности" украинского паспорта

По словам Порошенко, в индексе гражданств мира компании Henley&Partners Украина поднялась на 20 позиций. "Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ Евросоюза для украинцев", — отметил президент.

Власти Украины и Евросоюз подписали соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Режим начал действовать с 11 июня. Граждане Украины могут, при наличии биометрических паспортов, въезжать без виз в 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, отмечает РБК.