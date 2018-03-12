Яровая предлагает реже отправлять подростков в колонии

Депутаты Госдумы разрабатывают нормы, согласно которым несовершеннолетние, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного наказания. Об этом рассказала "Известиям" автор данной инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Сейчас суд вправе назначать "оступившимся" подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного срока. На практике такое происходит только в 6% случаев. Эксперты полагают, что гуманизация поспособствует снижению преступности среди подростков.
"Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера", — пояснила депутат.
По ее словам, судимость приводит лишь к большей деформации личности подростка. "Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление", — отметила Яровая.
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