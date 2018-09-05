В почтовом отделении в Алтайском крае нашли тайник с боеприпасами, вмурованный в стену

Больше 30 патронов к револьверу нашли при проверке комнаты хранения оружия в отделении почтамта. Боеприпасы лежали в запертом на замок металлическом ящике. Он был вмурован в стену.

Ответственные за хранение оружия рассказали, что два года назад при приеме-передаче комнаты хранения оружия от предыдущего работника они не смогли открыть замок. Работники не знали, что лежало в ящике. Спустя время замок также не открывали.

Поскольку количество оружия и боеприпасов в комнате хранения оружия соответствовало учету, вскрывать ящик с помощью специального инструмента не было оснований, — отмечают в ведомстве.

О боеприпасах сообщили в полицию. Проводят проверку.