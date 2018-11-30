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Экономика
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«БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выпустил консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам.

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
архив банка УРАЛСИБ

По итогам 9-ти месяцев 2018 года чистая прибыль Банка составила 6 619 млн рублей, что более чем в 2 раза превысило прибыль Банка за 9 месяцев 2017 года.

На 1 октября 2018 года капитал Банка составил 85 311 млн рублей.

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