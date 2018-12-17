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Экономика
17

«Европлан» предлагает клиентам «Страхование платежей» на случай нехватки выплат по каско

Услуга актуальна для лизингополучателей, которые ранее сталкивались с недостаточностью покрытия каско в некоторых страховых случаях.

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Источник: АО «ЛК «Европлан»

Услуга «Страхование платежей (или „Финзащита“)" позволяет клиентам автолизинговой компании „Европлан“ погасить задолженность по договору лизинга при нехватке выплаты по каско и компенсировать до 100% уплаченного аванса в случае утраты лизингового автомобиля.

Александр Михайлов,
генеральный директор „Европлана“:

Страхование платежей» особенно актуально для лизингополучателей, которые ранее сталкивались с недостаточностью покрытия каско в некоторых страховых случаях, особенно в первые месяцы после приобретения авто в лизинг. По нашим данным, в течение первого года пользования такое происходит с 20−30 автомобилями из каждой тысячи. Теперь этот риск может быть полностью застрахован. А полученным дополнительным возмещением клиенты смогут распорядиться по своему усмотрению, например, направить его на покупку новой машины в лизинг для быстрого замещения вышедшей из строя.

Продукт разработан и реализуется совместно со страховой компанией «Согласие». Он оформляется на весь срок действия лизингового договора и рассчитан для случаев угона или уничтожения (например, серьёзное ДТП или поджог) приобретённого в лизинг транспортного средства.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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