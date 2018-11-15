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Экономика
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Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ в регионе на 51% до 2,8 млрд рублей

За 10 месяцев 2018 года Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе более 2,8 млрд рублей, что на 51% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля Алтайского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ превышает 46%.

В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель Алтайского филиала РСХБ вырос на 14,6%.

Банком ведется активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных средств по ставке не выше 5% годовых составил 3,2 млрд рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала РСХБ:

Алтайский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонно-полевых работ. В настоящее время они уже собрали более 5 млн тонн зерна. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря льготной программе кредитования от РСХБ. Мы помогаем реализовывать сельскохозяйственные проекты и направляем значительные объемы средств на текущие цели аграриев. В наших планах продолжить работу в этом направлении в следующем году.

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