Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ в регионе на 51% до 2,8 млрд рублей

В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель Алтайского филиала РСХБ вырос на 14,6%.
Банком ведется активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных средств по ставке не выше 5% годовых составил 3,2 млрд рублей.
Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала РСХБ:
Алтайский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонно-полевых работ. В настоящее время они уже собрали более 5 млн тонн зерна. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря льготной программе кредитования от РСХБ. Мы помогаем реализовывать сельскохозяйственные проекты и направляем значительные объемы средств на текущие цели аграриев. В наших планах продолжить работу в этом направлении в следующем году.