Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ в регионе на 51% до 2,8 млрд рублей

За 10 месяцев 2018 года Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе более 2,8 млрд рублей, что на 51% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля Алтайского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ превышает 46%.

В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель Алтайского филиала РСХБ вырос на 14,6%.

Банком ведется активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных средств по ставке не выше 5% годовых составил 3,2 млрд рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала РСХБ: