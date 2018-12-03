ВТБ провел семинары для алтайских заказчиков в рамках законодательства об электронных торгах

В Барнауле и Горно-Алтайске при поддержке банка ВТБ и Единой электронной торговой площадки прошли семинары, посвященные вопросам закупочной деятельности. Участники встречи узнали об изменениях в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обсудили вопросы организации и проведения закупок, виды электронных торгов и особенности работы в связи с нововведениями. В мероприятиях приняли участие около 150 компаний-заказчиков Алтайского края.