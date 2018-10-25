Банк «Левобережный» проведёт семинар по инвестиционным услугам

Спикеры мероприятия расскажут гостям о возможностях получения дохода на фондовом рынке, о выгодах инвестирования через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), а также ответят на вопросы присутствующих по финансовым рынкам.
Главной темой встречи будет получение дохода с помощью индивидуального инвестиционного счёта. Участники семинара узнают для чего нужен ИИС и какие преимущества он имеет по сравнению с обычным брокерским счетом.
Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация обязательна.
Начало регистрации в 14.30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 23.
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.
(18+). Источник: www.nskbl.ru