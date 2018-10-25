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Банк «Левобережный» проведёт семинар по инвестиционным услугам

15 ноября 2018 года состоится семинар «Инвестиции в ценные бумаги. Индивидуальный инвестиционный счет» с участием представителей Сибирского филиала ПАО Московская биржа, посвящённый инвестиционным услугам Банка «Левобережный».

Семинар.
Семинар.
СС0

Спикеры мероприятия расскажут гостям о возможностях получения дохода на фондовом рынке, о выгодах инвестирования через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), а также ответят на вопросы присутствующих по финансовым рынкам.

Главной темой встречи будет получение дохода с помощью индивидуального инвестиционного счёта. Участники семинара узнают для чего нужен ИИС и какие преимущества он имеет по сравнению с обычным брокерским счетом.

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация обязательна.

Семинар пройдёт 15 ноября с 15.00 до 17.30

Начало регистрации в 14.30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 23.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

(18+). Источник: www.nskbl.ru

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