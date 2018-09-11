Маркетинг поколений, мета-компетенции, скрипт или экспромт и многое другое на Sales Forum

- Это форум для руководителей и специалистов по продажам.
- Это 2 параллельных площадки по Управлению продажами и Технологиям продаж.
- Это мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров: Аркадий Цукер, Андрей Тилькунов, Надежда Головизина, Елена Василькова, Юлия Евсеева, Анна Татьянина.
Впечатляйся! Развивайся! Опережай!
В программе:
- Аркадий Цукер: «Маркетинг поколений в управлении продажами».
- Надежда Головизина: «Гениальный продажник: навык или дар? Мета-компетенции при оценке кандидата».
- Андрей Тилькунов: «Свой или чужой: перевоспитать нельзя уволить».
- Тайный гость форума.
- Аркадий Цукер: «Маркетинг поколений в управлении продажами».
- Елена Василькова: «Скрипт или экспромт? Эмоциональный интеллект в продажах».
- Юлия Евсеева и Анна Татьянина: «Клиент вчера, сегодня, завтра. Инструменты управления клиентским поведением».
- Андрей Тилькунов: «Переговоры: игра без правил».
Как вы думаете, скольким сотрудникам вашей компании будет полезно участвовать в Sales Forum?
- Собственнику или директору компании? — Да!
- Коммерческому директору? — Да!
- Директору по развитию? — Да!
- Руководителю отдела продаж? — Да!
- Специалистам по продажам? — Да!
- Специалистам по маркетингу? — Да!
Барнаул, Бийск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Томск, и другие города Сибири, присоединяйтесь!
Не упустите шанс подзарядиться!
Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
Узнайте больше о Sales Forum на странице события >>>
- Зайдите на страницу форума: business-trener.ru — также доступна онлайн оплата.
- Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
- Напишите нам: info@business-trener.ru
Организатор: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров)
Полиграфический партнер: АртСувенир
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Телеканал РБК-Новосибирск, Katun24.ru, Rabota.ru, Vsetreningi.ru, Журнал LEADERS TODAY, КапиталЪ литературный магазин, Bonsk.ru
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