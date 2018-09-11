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Маркетинг поколений, мета-компетенции, скрипт или экспромт и многое другое на Sales Forum

2 октября в Новосибирске состоится ежегодный Sales Forum. Ведущие бизнес-тренеры по управлению продажами и технологиям продаж проведут мастер-классы для руководителей и специалистов по продажам. Специалисты Алтайского края — присоединяйтесь к полезному мероприятию региона!

Спикеры. Sales Forum – Сейлз Форум, 16
Спикеры. Sales Forum – Сейлз Форум, 16
Иллюстрация предоставлена организатором
  • Это форум для руководителей и специалистов по продажам.
  • Это 2 параллельных площадки по Управлению продажами и Технологиям продаж.
  • Это мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров: Аркадий Цукер, Андрей Тилькунов, Надежда Головизина, Елена Василькова, Юлия Евсеева, Анна Татьянина.

Впечатляйся! Развивайся! Опережай!

В программе:

Площадка «Управление продажами» для руководителей:
  • Аркадий Цукер: «Маркетинг поколений в управлении продажами».
  • Надежда Головизина: «Гениальный продажник: навык или дар? Мета-компетенции при оценке кандидата».
  • Андрей Тилькунов: «Свой или чужой: перевоспитать нельзя уволить».
  • Тайный гость форума.
Площадка «Технологии продаж» для менеджеров по продажам:
  • Аркадий Цукер: «Маркетинг поколений в управлении продажами».
  • Елена Василькова: «Скрипт или экспромт? Эмоциональный интеллект в продажах».
  • Юлия Евсеева и Анна Татьянина: «Клиент вчера, сегодня, завтра. Инструменты управления клиентским поведением».
  • Андрей Тилькунов: «Переговоры: игра без правил».

Как вы думаете, скольким сотрудникам вашей компании будет полезно участвовать в Sales Forum?

  • Собственнику или директору компании? — Да!
  • Коммерческому директору? — Да!
  • Директору по развитию? — Да!
  • Руководителю отдела продаж? — Да!
  • Специалистам по продажам? — Да!
  • Специалистам по маркетингу? — Да!

Барнаул, Бийск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Томск, и другие города Сибири, присоединяйтесь!

Не упустите шанс подзарядиться!

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Узнайте больше о Sales Forum на странице события >>>

Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях любым удобным способом:
  1. Зайдите на страницу форума: business-trener.ru — также доступна онлайн оплата.
  2. Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
  3. Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров)

Полиграфический партнер: АртСувенир

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Телеканал РБК-Новосибирск, Katun24.ru, Rabota.ru, Vsetreningi.ru, Журнал LEADERS TODAY, КапиталЪ литературный магазин, Bonsk.ru

Sales Forum — Сейлз Форум, +16

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