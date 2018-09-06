АлтГТУ им. И.И. Ползунова улучшил позиции в репутационном рейтинге Эксперт РА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в четвертый раз подготовило ежегодные рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям. Речь идет о топ-50 вузов в сферах «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и «Экономика и управление», а также топ-10 вузов по направлениям: «Математика и естественные науки», «Информационные технологии», «Технические науки, инжиниринг и технологии», «Гуманитарные и социальные направления» и «Медицина». Рейтинги отражают результат оценки вузов участниками опросов, проведенных агентством RAEX в 2016—2018 годах.

Алтайский государственный технический университет улучшил свои позиции, заняв 34 место в категории «Технические, естественно-научные направления и точные науки».

Как сообщают в агентстве «Эксперт РА» в опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, представители компаний-работодателей, а также студенты и выпускники. Общее количество респондентов превысило 60 тыс. человек. Учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. Результаты репутационных замеров не только используются для построения рейтингов по направлениям, но и учитываются наряду со статистическими показателями при формировании ежегодного комплексного рейтинга «100 лучших вузов России».