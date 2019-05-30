Год Томенко. Что изменилось за время правления нового губернатора Алтайского края

Виктор Томенко год назад возглавил Алтайский край — 30 мая президент Владимир Путин назначил его и. о. губернатора. Altapress.ru попытался разобраться, что изменилось за это время в отдельных сферах. И изменилось ли.

1. Зарплата

Виктор Томенко, приехав в Барнаул, наконец признал очевидное: зарплаты в Алтайском крае аховые. Нашел большое понимание среди будущих избирателей. Пообещал: буду биться за рост. В битве попросил помочь бизнес.

Было. На начало мая 2018 года средняя зарплата в крае составляла 23 559 рублей. Стало. На начало апреля 2019 года этот показатель был равен 25 092 рубля. Это на 1540 рублей, или на 6,5%, больше, чем год назад.

Согласно предвыборной программе губернатора «Энергия развития», к 2024 году зарплата, напомним, должна вырасти в крае на 60% — до 40 тысяч. Это средняя.

Что делает Томенко?

Рост средней зарплаты за 2018 год на 12% вряд ли можно приписать ему. Основная причина той динамики кроется в росте МРОТ, который дважды повышался — с 7,8 тысячи до 11,2 тысячи рублей.

Кошелек. Доход. СС0

Сам же Томенко пока предпринял два шага. Он в конце 2018 года подписал трехстороннее соглашение между властями, профсоюзами и работодателями. И в нем обязал бизнес платить «минималку» в коммерческом секторе — 13 тысяч, а зарплату за год повысить на 10−15%. Господдержку обещали только тем, кто выполнит эти условия.

В мае депутаты примут поправки в краевой бюджет — выделят дополнительные 1,5 млрд на рост зарплат бюджетникам. На 15% повысят зарплаты работникам муниципальных учреждений. Последнее — долгожданное решение, потому что идти в главы сельсоветов на 12−14 тысяч уже давно никто не хочет.

2. Общение с людьми

В одном из первых своих интервью Томенко размечтался: сказал, что будет отправлять своих подчиненных в народ, чтобы не теряли связь с жизнью.

Было. За 13 предыдущих лет все уяснили манеру общения краевых руководителей с народом: поучительную, по расписанию, по принципу «как бы чего не вышло», «гасим недовольство на корню», «во всем виноваты главы». Стало. Томенко другой. Он требует, напротив, говорить, объяснять, выяснять мнение.

Что делает Томенко?

Он много раз напрямую общался с жителями. Большая часть таких встреч прошла в период избирательной кампании. Но и после этого он время от времени практиковал нетривиальные способы общения.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

В Троицком районе приехал в гости к семье, которая пожаловалась ему в Instagram. А в Камень-на-Оби и вовсе высадил десант правительства, а сам провел большую встречу с жителями в ДК. В целом справляется с любой аудиторией, не кричит, не унижает, не поучает, «базара» не допускает.

Он также изводит своих подчиненных на заседаниях правительства: задает вопросы и просит объяснять, что значат цифры и что из них следует. Говорит, что он-то и так понимает, о чем речь, а нужно, чтобы еще и люди поняли.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

3. Команда

Сказать, что жители края устали от прежней управленческой команды, это сильно преуменьшить их эмоции. Поэтому и чужака Томенко они приняли, не пикнув. Главное, чего ждали от нового губернатора — смены неэффективных чиновников. И Томенко даже говорил, что «рука не дрогнет». Но по факту здесь он оказался чрезвычайно осторожен. Да и выяснилось, что очередь из желающих не стоит.

Было. Правительство края, состоящее из председателя (он же губернатор), восьми заместителей и 10 министров. Стало. В правительство входят председатель (он же губернатор), девять заместителей, 13 министров. Из них только 10 человек — из старой команды (уровня руководителей и замов). А вот посты начальников краевых управлений, инспекций и департаментов заняли в основном выходцы из прежней системы. Мэры, вызывавшие наибольшее раздражение горожан, Сергей Дугин в Барнауле и Дмитрий Фельдман в Рубцовске, остались при своих должностях.

Что делает Томенко?

Головы точно не полетели. И даже уволенным за попытку закрыть разом 11 домов престарелых Надежде Капуре (минсоцзащита) и Михаилу Дайбову (социальный зам) подобрали удобные кресла, хоть и уровнем пониже.

Глав трех крупнейших городов Томенко в конце 2018 года и вовсе, считай, похвалил — назвал их работу удовлетворительной. И это после всех коммунальных порывов, вырубленных парков и политических скандалов.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова , altapress.ru.

В то же время внутренние изменения во власти идут. Например, из минобразования после прихода нового министра Максима Костенко случился масштабный исход сотрудников, работавших там десятилетия. Заговорили о «новой метле».

Сам Костенко пояснил: очевидно, что изменения в образовании нужны, это всем понятно, а люди продолжали работать в прежнем режиме. «Если человек раз за разом показывает свою несостоятельность и пассивность, это не наш человек. Руководить можно только тем, что движется», — сказал министр altapress.ru.

В минздраве после прихода министра Дмитрия Попова, приехавшего из Красноярска, произошла перегруппировка сил. Например, по данным источников altapress.ru, несмотря на то что заместителю Сергею Насонову удалось сохранить свой пост, часть управленческих и финансовых потоков, которые раньше шли через него, «потекла» по другим каналам. Напомним, выходцы из Красноярска заняли посты руководителей диагностического центра и краевого медкластера.

И даже в минсоцзащиты, которое возглавила бывший зам Наталья Оськина, коммуникация с внешним миром заметно оживилась. Об этом altapress.ru рассказали представители НКО.

Впрочем, пока не ясно, когда и как внутренняя турбулентность в правительстве отразится на жизни обычных людей. И отразится ли.

4. Бюджетная политика.

Финансист Томенко сразу дал понять, что пользоваться инструментами вроде займов и кредитов готов. Хоть и не на «проедание». И это разительно отличалось от прежней осанны минимальному госдолгу региона. Однако пока этими механизмами Томенко не воспользовался.

Было. Алтайский край в течение многих лет входил в число регионов-лидеров по минимальному объему госдолга. На апрель 2018 года он составлял чуть более 2 млрд рублей. Стало. Объем госдолга за год даже сократился — 1,929 млрд, по данным минфина.

Что делает Томенко?

Однако в регионе с начала года приняли несколько важных решений об увеличении финансирования ключевых соцотраслей (образования, здравоохранения, культуры и т. д.) в общей сложности на 2,2 млрд рублей. А в мае депутаты примут поправки в бюджет края, которые утвердят рекордный за последнее время дефицит в 10 млрд рублей. В правительстве говорят о его покрытии за счет переходящих остатков средств.

5. Взаимодействие с бизнесом

Виктор Томенко — выходец из очень крупного бизнеса, много лет работал наемным топ-менеджером в «Норникеле». Были предположения, что он станет лояльным и к алтайским предприятиям, без которых тем более никакие экономические прорывы невозможны. Но губернатор продемонстрировал равноудаленность от всех.

Было. Предприниматели в частных беседах неоднократно говорили, что бизнес идет туда, где его ценят, а это не про Алтайский край. Нередко можно было услышать от бизнесменов, что они всегда чувствуют себя если не обвиняемыми, то подозреваемыми. Стало. Предприниматели говорят, что личностный подход со стороны краевой власти по принципу «кого хочу — милую, кого хочу — казню» ушел, однако глобального улучшения делового климата они не чувствуют.

Что делает Томенко?

Губернатор с удовольствием познакомился со многими предприятиями, в том числе с теми, которые были явно не в фаворе при прежнем главе региона. Открывал цеха, плел сырные косы, готовил 100-литровый йогурт и т. д. Но вместе с тем дал явно понять: любимчиков не будет.

Врио Томенко плетет сырную косичку Анна Зайкова

Томенко говорит о максимальном снятии барьеров, чтобы заходили инвесторы. Но, во-первых, система инерционна, а во-вторых, бизнес сравнивает условия с другими регионами, и часто они не в пользу края.

Некоторые решения в экономической сфере со стороны выглядели как явно запоздавшие. Скажем, в истории с кризисом на «Иткульском спиртзаводе», который рискует прекратить существование, власти заговорили об экстренных мерах: поиске местных инвесторов и возможности купить завод в собственность края, — когда предприятие уже подало иск о банкротстве.

6. Работа с депутатами

У депутатов краевого Заксобрания (АКЗС) наступила вольница. Нет, они по-прежнему работают в спайке с правительством. Однако в коммуникациях с ним чувствуют себя куда вольготнее, чем прежде.

Было. Фактически АКЗС было «министерством по законодательству» при краевой исполнительной власти, самостоятельность особо не приветствовалась, на большинство инициатив оппозиции накладывалось табу. Стало. Депутатам дали чуть больше полномочий и свободы выражения. Теперь спикер Заксобрания Александр Романенко безнаказанно отчитывает министров. А некоторые инициативы малых фракций уже поддержали.

Что делает Томенко?

Сначала он обсудил с депутатами будущую структуру правительства. Потом дал им право согласовывать кандидатуры министров финансов и экономического развития. Теперь АКЗС будет давать заключения по краевым госпрограммам и по изменениям в план приватизации.

Виктор Томенко на сессии АКЗС Анна Зайкова

Однако пока все эти решения носят узко политический характер, так как повышают статус АКЗС, но мало влияют на реальную жизнь граждан.

7. Работа с федералами

Виктор Томенко входил в президентский кадровый резерв. После назначения он оказался более вовлеченным в федеральную повестку, чем его предшественник.

Было. Александр Карлин в 2005 году работал в администрации президента, когда его назначили губернатором Алтайского края. Но затем он активно в федеральных структурах не участвовал. В 2016 году он полгода входил в президиум Госсовета. В 2017-м — возглавлял координационный совет Туристской ассоциации регионов России. Стало. Томенко за год возглавил рабочую группу Госсовета по направлению «Сельское хозяйство», вошел в генсовет «Единой России», при том, что только в декабре получил партбилет, стал наставником в федеральном конкурсе «Лидеры России», проводимом под патронажем администрации президента, участвовал в мероприятиях на околоаграрную и сибирскую тематику.

Что делает Томенко?

Губернатор неоднократно подчеркивал: его участие в федеральных структурах пойдет на пользу краю — даст дополнительное продвижение, финансирование, связи и т. д. Вместе с тем очевидно, что и самому Томенко федеральные «гастроли» идут в плюс: если хорошо себя проявит, получит шанс сделать скачок в карьере уже на другом уровне.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Резюме

Экономических прорывов, поверженных голов, возродившихся предприятий за этот год жители края не увидели. Впрочем, Томенко мгновенного результата и не обещал.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если кто-то прорыв представляет себе так, что наутро проснулись и стали гордиться, так я этого не обещал. Я не знаю, как это сделать. И не уверен, что кто-то знает.

В то же время элитам края как будто сказали «отомри». Они стали очевидно менее скованны в мнениях, суждениях и даже действиях. Не все знают, что с этим делать и как выходить на рамки привычного. Но с точки зрения создания условий для проявления инициативы в будущем такая ситуация выглядит выигрышнее, чем прежняя.