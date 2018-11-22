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Азиатско-Тихоокеанский банк представил уникальный кредит без процентов и переплаты

При своевременной выплате ежемесячных платежей процент по кредиту составит 0% годовых.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
архива газеты "Амурская правда"

Азиатско-Тихоокеанский банк разработал уникальный на рынке продукт — кредит «Абсолютный ноль». Он позволяет пользоваться заемными средствами без уплаты процентов при соблюдении единственного условия — своевременная выплата ежемесячных платежей. Процентная ставка по договору составляет 0 процентов годовых и только в случае нарушения кредитной дисциплины процент составит 9,25% годовых.

Александр Парамонов,
директор банка по розничным продуктам:

«Абсолютный 0» — это совершено новый продукт на рынке финансовых услуг. Он разработан по принципу рассрочки, где вы возвращаете банку ровно ту сумму, которую оформили в кредит. При этом рассрочка предоставляется, как правило, на определенный вид товаров и услуг, а с кредитом от АТБ, вы сами решаете куда и на что потратить заемные средства. Для удобства наших клиентов мы максимально упростили условия предоставления займа. Чтобы кредит оставался беспроцентным, вам всего лишь требуется своевременно вносить платежи, которые включают в себя часть суммы основного долга и комиссию за ежедневное обслуживание карты и не допускать просрочек.

Сумма кредита составляет 50 тысяч рублей, срок — 72 месяца, где льготный период равен сроку действия кредитного договора.

Кредит выдается на пластиковую карту, по которой также отсутствует комиссия за снятие наличных и годовое обслуживание. Кстати, многих порадует не только условие кредита «Абсолютный 0», но и необычный дизайн карты, при разработке которого в АТБ отошли от стандартного представления о банковских кредитах.

Дополнительно о предложении АТБ — на сайте www.atb.su

Полные условия кредита «Абсолютный 0»

Валюта счёта карты

Рубли

Срок действия карты

6 лет

Кредитный лимит

50 000 рублей

Процентная ставка

0% годовых*

Защита электронным чипом

Есть

Бесплатное мобильное приложение

Есть

Возврат суммы покупок

1%


*9,25% годовых начисляется ежедневно в течение всего фактического срока пользования, но обязанность уплаты процентов Заемщиком возникает только в случае не оплаты кредитной задолженности в течение срока действия Грейс-периода.

Данная карта позволит Вам заработать положительную кредитную историю.

Бесплатные снятия кредитных средств в любых банкоматах.

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