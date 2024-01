Два дня рок-н-ролла, джаза, блюза, латины — фестиваль Tribute в филармонии

Можно ли назвать такое событие уникальным? Судите сами:

Luca Giordano (Италия) — Tribute to B. B. King

Если у слова “блюз” может быть синоним, то имя Би Би Кинга выглядит как подходящий вариант. Входящий в любой рейтинг самых значимых артистов ХХ века Кинг, повлиял не только на следующие поколения блюзменов, но и на музыкантов всех смежных жанров.

На фестивале Tribute музыку Би Би Кинга исполнит итальянский блюзмен Лука Джордано, прошедший школу блюза в Чикаго, где Джордано выступал с классиками жанра калибра Уилли Big Eyes Смита, Боба Строджера, Криса Кейна.

Один из самых востребованных блюзменов Европы, Лука Джордано тонко чувствует музыку Би Би Кинга, в которой блюз переплетается с соулом, джазом и фанком.

Brotherhood of Wolves (Испания) — Tribute to Uriah Heep

Своей задачей музыканты испанской группы Brotherhood of Wolves (B.O.W.) называют “возвращение звука гитары в нашу жизнь”. Лидер группы, композитор Томми Лопез, не просто разбирается в музыке Uriah Heep — он гастролировал вместе с Кеном Хенсли, а также принимал участие в записях последних альбомов музыканта, создав в том числе новые новые версии классических Free Me и Lady in Black.

После смерти Хенсли, Томми Лопез продолжил работать с соавтором Кена, автором текстов Владимиром Емелиным, а также собрал группу B.O.W, которая создает музыку в традициях Uriah Heep, а также исполняет песни своих великих предшественников.

Abelardo Alfonso Lopes (Куба) — Cuban Music Tribute

Абелардо Альфонсо Лопес родом из музыкальной семьи — за его дедушкой числится ни много, ни мало, а изобретение жанра мамбо, а родной дядя музыканта — контрабасист всемирно известной команды Buena Vista Social Club.

Впрочем, и сам Абелардо Альфонсо, получивший академическое музыкальное образование, не отстает от родственников и считается одним из лучших исполнителей латиноамериканской музыки в России: в его репертуаре органично сосуществуют известнейшие латинские шлягеры, редкие кубинские песни, а также авторские вещи.

Some Girls (Москва) — Tribute to The Rolling Stones

Группа Some Girls называет свою программу не иначе как The Rolling Stones Party, и действительно, их концерты больше всего похожи на вечеринку в компании “роллингов” — главных “старожилов” и хулиганов мирового рок-н-ролла.

В состав группы входят лучшие музыканты Москвы - Антон Ильин, Юрий Новгородский, Александр Торопкин, а за вокал отвечает Нэш Тавхелидзе, создатель легендарной группы BLAST, названной британским музыкальным журналом NME “крестным отцом российского альтернативного рока”.

Знаменитые “роллинговские” риффы и энергетика — удовлетворение гарантированно!

Brothers for Nothing (Москва) — Tribute to Dire Straits

Представить себе восьмидесятые годы без музыки Марка Нопфлера сотоварищи решительно невозможно, поэтому и наш фестиваль не сможет обойтись без выступления московской группы Brothers for Nothing, лучших в России исполнителей музыки Dire Straits.

Группа Юрия Новгородского, в которую вошли знаменитые московские музыканты Евгений Глухов, Антон Ильин, Дмитрий Фролов и Юрий Мягков, берёт своё название из двух хитов знаменитых британцев. Считать ли эти песни главными, или у Dire Straits все хиты главные — будем разбираться вместе на фестивале Tribute

Soul Sacrifice (Москва) — Tribute to Santana

Карлос Сантана — обладатель десятка “Грэмми”, гитарный новатор, создатель собственного музыкального стиля — перечислять все заслуги и регалии знаменитого мексиканца можно очень долго, но всё же главное это его музыка.

Гитарный виртуоз Вадим Иващенко, а также его коллеги Николай Добкин, Владимир Воеводин, Дмитрий Честных, Антон Лукьянчук, чьи имена сами по себе выступают гарантией качества для любого меломана, в точности воссоздают атмосферу концертов Карлоса Сантаны. Программа группы Soul Sacrifice состоит из песен, созданных в разные периоды творчества великого гитариста.

Ксения Федулова (Москва) — Classic Rock Tribute

Гитаристка и певица Ксения Федулова появилась на московской сцене относительно недавно, но буквально сразу выбилась в лидеры блюз- и рок-движения. Харизма и гитарное мастерство Ксении безотказно срабатывает на любую, даже самую неподготовленную публику, хоть в атмосфере маленького клуба, хоть на большой фестивальной площадке.

Известная своими авторскими композициями, Ксения прекрасно управляется и с чужим материалом, что и продемонстрирует на фестивале Tribute, исполнив программу классики мирового рока.

Fetisov Rock’n’roll Trio (Москва) — Tribute to Chuck Berry

На совести Чака Берри буквально всё, что мы с вами знаем про популярную музыку второй половины XX века. Человек, сделавший гитару главным оружием рок-н-ролла? Конечно. Автор песен, которыми вдохновлялись все, начиная от “битлов” и “роллингов”? Безусловно. В конце концов, вряд ли на свете есть человек, ни разу не слышавший песню Johnny B Goode.

На фестивале Tribute музыку Чака Берри исполнит московское трио Алексея Фетисова, специалисты по рок-н-роллу, чьи студийные альбомы классики звучат как “там и тогда”, а концертные выступления “ставят на голову” даже самую хмурую публику.

Lena Shery (Москва) — Tribute to Norah Jones

Московскую певицу и пианистку Лену Шери очень сложно определить жанрово: блюз, джаз, фанк, соул, авторский рок и реггей соединяются в её исполнении крайне органично. Однажды во время европейских гастролей Лена получила напутствие от патриарха мировой музыкальной сцены Куинси Джонса.

Среди разнообразных проектов и программ Лены Шери выделяется трибьют джазовой певице Норе Джонс — необычайное сходство голосов певиц, скрупулезное отношение к музыке оригинала, и точно переданный шарм выступлений знаменитой американки делает эту программу уникальной для российской сцены.

Django Friends (Москва) — Tribute to Django Reinhardt

Говорим “джаз-мануш”, подразумеваем — Джанго Рейнхардт. В 1930-ые годы во Франции Рейнхард создал новое направление джаза — без духовых и ударных: исполненный только на струнных инструментах мануш моментально захватил клубы Европы.

Лидер группы Django Friends Георгий Яшагашвили отдал исполнению джаза-мануш более двадцати лет. На его счету совместные гастроли с классиками жанра Бирели Лагреном, Стохело Розенбергом и Морено Винтерштайном.

Теперь же на фестивале Tribute группа Django Friends покажет программу, полностью посвященную отцу-основателю жанра.

Афиша международного музыкального фестиваля.

