9 августа
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Компания ЖБИ «Сибирь Контракт» поздравляет с Днем строителя

Компания ЖБИ «Сибирь Контракт» производит и реализует железобетонные изделия в широком ассортименте, является надежным поставщиком по всей Сибири.

Компания ЖБИ «Сибирь Контракт» производит и реализует железобетонные изделия в широком ассортименте.
Компания ЖБИ «Сибирь Контракт» производит и реализует железобетонные изделия в широком ассортименте.
Фото предоставлено компанией ЖБИ «Сибирь Контракт».

В наши дни «Сибирь Контракт» — один из ведущих производителей железобетонной продукции в регионе.

Пусть жизнь каждого жителя Барнаула строится из прочных материалов счастья, достатка и благополучия!

г. Барнаул,

ул. Трактовая, 53-а

+7 (3852) 50-50-45

sibcontrakt.ru


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