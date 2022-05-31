Поговорим про «Очень странные дела»

Насколько хорошо вы знаете мир, в котором живете? Каждый раз, подходя к зеркалу, задумываетесь ли вы о существовании другой вселенной? Страшно представить, что бы произошло там, в том месте с обычным человеком! Именно о таком необычном приключении друзей рассказывает сериал «Очень странные дела» . Мальчик (один из главных героев) оказывается наедине с тьмой и собственными страхами, вдали от дома, товарищей и вообще от привычного мира. Смогут ли его найти «на той стороне»?

Сериал стартовал в 2016 году на «Нетфликсе». Когда 1 сезон сериала «Очень странные дела» завершился, то авторы объявили о том, что будет ещё как минимум 2 новых сезона. Оно и не удивительно, ведь сериал практически сразу породил огромную базу поклонников, а фан-сайты по сериалу начали расти, как грибы после дождя. Сейчас же мы знаем, что на носу уже 4 сезон. В преддверии выхода нового сезона давайте вспомним, что уже произошло в «Очень странных делах», чтобы освежить все события в памяти. Ну, а новый 4 сезон обещает выйти в конце мая 2022 г.

1 сезон

Все начинается в тихом провинциальном городке. Жизнь течет своим чередом, 80-ые годы. Дети увлечены игрой и не сразу замечают странное поведение младшего из них. Уилл Байерс (а именно он попадает в эпицентр событий) внезапно пропадает, а остальные дети обвиняют в его пропаже некоего Демогоргона. Жизнь будто замирает… Никто не может понять, куда пропал мальчик. Горожане с течением времени начинают считать его мертвым, только любящая мать, верные друзья и справедливый шериф не устают терять надежду на возвращение беглеца. Все осложняет появление таинственной девочки, напоминающей сумасшедшую. Она едва разговаривает, боится окружающих, а вскоре обнаруживаются ее удивительные способности. Майк, Лукас и Дастин дают новой подруге имя «Одиннадцать» и объединяются ради общей цели. Вместе с этим шериф Хоппер пытается выяснить больше информации о лаборатории…

2 сезон

Побывав в потустороннем мире, Уилл никак не может вернуться к нормальной жизни. Троица друзей тяжело переживает исчезновение Одиннадцать. Мальчики не знают, что шериф взял девочку под свою опеку, оберегая от сотрудников лаборатории. Уилл видит страшные видения, но благодаря им он узнает о грядущей опасности. Получится ли у маленькой команды снова противостоять злу?

3 сезон

После произошедших ранее событий ребятам удается немного пожить спокойной жизнью. В городе происходят изменения — жители радуются новому торговому центру. Компания разрастается, принимая в свой круг Макс и Билли. Им кажется, что мальчиком овладела сущность из потустороннего мира. Закрадываются сомнения, смогла ли Одиннадцать закрыть портал? Ребят настигают «прелести» переходного возраста, знакомство с русскими и взрывающиеся крысы.

Источник: ООО «Фикси»

Немного о съемках

Многим бросается в глаза схожесть сериала с фильмом ужасов «Оно»: группа друзей , опасные приключения , мистика… Изначально создатели «Очень странных дел» хотели сделать ремейк известного триллера , но передумали. Результат превзошел все ожидания!

опасные приключения мистика… Изначально создатели «Очень странных дел» хотели сделать ремейк известного триллера но передумали. Результат превзошел все ожидания! Талантливую игру Милли Бобби Браун отметили и зрители , и критики , и сами коллеги. Ради роли девочка действительно сменила прическу , вдохновившись примером Шарлиз Терон.

и критики и сами коллеги. Ради роли девочка действительно сменила прическу вдохновившись примером Шарлиз Терон. Братья Дафферы в ходе кастинга прослушали 307 девочек и 906 мальчиков , претендовавших на роли главных героев сериала.

претендовавших на роли главных героев сериала. Дастин , любимчик зрителей , тесно связан со своим исполнителем. И актер , и его персонаж страдают от редкой генетической аномалии — ключично-черепного дизостоза.

любимчик зрителей тесно связан со своим исполнителем. И актер и его персонаж страдают от редкой генетической аномалии — ключично-черепного дизостоза. В финале первого сезона Лукас стреляет в демогоргона из рогатки. Похожий момент есть в книге «Оно» Стивена Кинга. Только там выстрел производит девочка по имени Беверли.

Чем сериал так нравится зрителям?

Самый частый комментарий поклонников — «смотрится на одном дыхании». Динамично развивающийся сюжет, талантливая игра актеров и такие разные персонажи обеспечили кинокартине успех. Оптимальное количество серий позволило сохранить интригу в каждом сезоне, не затягивая события.

Возрастное ограничение 16+