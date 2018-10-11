Ремонтная программа на Бийской ТЭЦ СГК близится к завершению

Общий объем работ по ремонту и реконструкции оборудования Бийской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании , запланированный до конца 2018 года, уже выполнен более чем на 90%.

Основной упор в ремонтной кампании был сделан на подготовку основных производственных мощностей к прохождению отопительного сезона. По состоянию на 10 октября, на станции уже завершен капитальный и текущий расширенный ремонт котлоагрегатов № 14 и № 15, произведена реконструкция роторов турбогенератора № 8.

Одним из важнейших мероприятий в рамках ремонтной программы стало проведение экспертизы состояния металлов поверхностей нагрева котлоагрегатов № 11 и № 12, что позволило своевременно произвести замену отдельных элементов и предпринять профилактические меры по обеспечению надежности эксплуатируемого котельного оборудования.

Бийские энергетики СГК также продолжают работу по модернизации производственных мощностей.

Юрий Коханович,

целесообразность реализованных технических мероприятий главный инженер Бийской ТЭЦ:

Ранее в качестве основного топлива станция использовала угли марки «СС». Сейчас более 70% от общего количества топлива, сжигаемого на Бийской ТЭЦ, составляет уголь марки «Д». В рамках перехода на сжигание данной марки компания уже реализовала ряд проектов по техническому перевооружению и установке нового оборудования. Не стал исключением и 2018 год: в настоящее время завершается перевод станционного котлоагрегата № 10 на сжигание угля марки «Д». Общая стоимость проекта составила более 12,6 млн рублей. Таким образом предприятие повышает не только уровень надежности, но и экономические показатели своей деятельности.

В ближайшие время коллектив станции закончит ремонтно-профилактические работа на котлоагрегатах № 16 и № 7, что обеспечит 100-процентную готовность производственных мощностей к прохождению периода пиковых нагрузок. Качество произведенных мероприятий энергетики намерены подтвердить в ноябре текущего года. Речь идет об испытаниях на подтверждение максимальной установленной мощности. Для этого планируется взять контрольную нагрузку в 520 МВт/час.