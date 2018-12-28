Какими резонансными ДТП, пожарами и преступлениями запомнится 2018 год

15 октября на проспекте Ленина в Барнауле произошла резонансная авария, в которой погибли 34-летняя женщина и две маленькие девочки.
Авария произошла в 23:05. Как рассказали в полиции, 33-летний водитель BMW X6 Александр Руденко с женой ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала. В это время по улице Анатолия двигался Renault Scenic в сторону Комсомольского проспекта. Автомобиль BMW на высокой скорости проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault Scenic.
В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка, которая была в Renault. Еще два пассажира этого автомобиля — 34-летняя женщина и ее 3-летняя дочь — скончались от полученных травм в больнице. Тяжелые травмы также получили двое мужчин — водитель и пассажир «Рено». Водитель BMW X6 и его пассажирка отделались легкими повреждениями. Предположительно, Руденко был в состоянии алкогольного опьянения.
Эта авария повлекла за собой усиление надзора ГИБДД на главных улицах Барнаула, особенно на проспекте Ленина.
В ноябре арестовали главного борца с коррупцией в Алтайском крае, полковника МВД Вадима Надвоцкого. Его обвинили в получении взятки в 5 млн рублей. За эти деньги полицейский должен был освободить от проверок одно из местных предприятий.
Начальник отдела полиции по Индустриальному району Барнаула Игорь Варнавских в октября также оказался в СИЗО по обвинению в получении денег за раскрытие тайны телефонных переговоров. По данным следствия, он прослушивал бизнесмена и передал эти сведения третьим лицам.
В списке взяточников оказался и врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александр Жданов. Его задержали за получение взяток деньгами и иконами на общую сумму более 1 млн рублей.
В августе 2018 года в СИЗО отправили обвиняемого в превышении полномочий экс-управделами губернатора Алексея Белобородова. Бывшему чиновнику дополнительно предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он заключил с коммерческой фирмой контракт на ремонт одного из краевых зданий. Сумма составила 94 млн рублей. За это Белобородов получил 2,7 млн рублей.
А вот начальник бийского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Валерий Пудовкин официально взяток не брал, но занимался незаконной банковской деятельностью в составе группы. Таким образом он перевел на свои счета более 66 миллионов рублей.
В начале 2018 года в Барнауле произошли два крупных пожара. Сгорели объекты культурного наследия: контора купца Морозова и Дом афганцев.
21 января огонь практически уничтожил здание на Ползунова, 31. Когда-то в нем размещался торговый дом купца Морозова и его сыновей. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на крыше. В мае руины снесли, так как они представляли опасность для окружающих. Собственника обязывают восстановить здание уже через год, но он утверждает, что даже при достаточном финансировании сделать это нереально.
Утром 6 февраля в центре Барнаула серьезно пострадало здание на проспекте Комсомольском, 73-б. Здесь располагались краевая организация участников боевых действий в Афганистане. В пожаре погиб мужчина.
Губернатор края поручил восстановить здание в кратчайшие сроки. Из краевого бюджета на первый этап работ выделили 1,2 млн рублей. После окончания всех работ в здании хотят разместить военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. На реставрацию край выделит еще 7,2 млн рублей.
Летом Барнаул потрясла история, произошедшая в элитном частном детском саду Happy Baby. По данным следствия, с февраля по май 2018 года воспитательница жестоко обращалась с детьми: закрывала их в комнате, с силой накрывала постельным бельем, чтобы они спали, причиняла им физическую боль.
Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей, и на два месяца посадили в СИЗО, затем, правда, выпустили под домашний арест.
В ходе расследования выяснилось, что директор детсада знала о систематических издевательствах над воспитанниками, однако не принимала мер. Ее обвинили по аналогичной статье и отправили под домашний арест.
Позже следователи заподозрили в истязании детей еще одну воспитательницу. Выяснилось, что она тоже жестоко обращалась с малышами: в частности, швыряла их на кровать. Женщину, как и ее коллег, посадили под домашний арест. Расследование продолжается.
18 июля в барнаульской многоэтажке на улице Чкалова, 57 обнаружили мумифицированный труп женщины, который пролежал там семь лет. Нашли его случайно, когда новым жильцам квартиры снизу потребовалось поменять стояки.
Когда-то в квартире-склепе были прописаны мать и дочь. В 90-х дочь выписалась из жилья, а ее мать умерла в начале 2000-х. Соседи считали, что после смерти родственницы женщина уехала. Как выяснилось, она продолжала там жить и скончалась в квартире в 2011 году.
При проверке оказалось, что в 2018 году жилье успели дважды перепродать: в мае, а потом в июне. СУ СКР по Алтайскому краю обнаружило мошеннические действия при реализации квартиры. Расследование продолжается.
В Барнауле начался суд над «вором в законе» Андреем Ткаченко (Ткач Няганьский). Его задержали в июне 2017 года в Москве и передали инициаторам розыска — алтайским полицейским. Ткач может стать вторым человеком, которого осудят в крае по статье за организацию преступного сообщества. Первым стал вор в законе Мамука Гальский.
С 2002 года Ткаченко был положенцем в Нягани (ХМАО). Личность мужчины уникальна для криминального мира: он ни разу не был судим. Кроме того, вел активную общественно-политическую жизнь, был единороссом.
С 2015 года, по данным правоохранителей, Ткач руководил ОПС, действовавшим на территории Алтайского края. Сам он находился в Москве и опирался на своих помощников на месте. Группировка занималась вымогательствами и нападениями на товарные поезда, следовавшие в Казахстан. Теперь Ткаченко грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.
Две алтайские школьницы, дочери главы села Михайловка Бурлинского района, получили нехорошую славу после того, как в Сеть попало живодерское видео с их участием. Одна из девочек зарубила котенка топором и добила ножом. Все происходящее сняла на видео ее сестра.
После публикации ролика разгорелся скандал на всю страну. По этому поводу даже высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.
Родители извинились за детей, пояснив, что старшая дочь хотела поступить на ветеринара, а «котенок был больной», хотя это «не оправдание». Действия героинь видео проверяла полиция, но, по последним данным, они отделались разъяснительной беседой и постановкой на учет.