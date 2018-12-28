Какими резонансными ДТП, пожарами и преступлениями запомнится 2018 год

2018 год оказался чем-то похож на предыдущий по происшествиям: все так же возбуждают дела по взяткам против высокопоставленных людей, происходят крупные пожары, судят «вора в законе». Даже громкое ДТП с участием BMW тоже было. Но нашлось и кое-что принципиально новое: в Барнауле обнаружили «квартиру с мумией», гремела история с издевательствами над детьми в элитном детском саду. А дети направляли свою агрессию друг на друга и на животных.

Краткое содержание

ДТП на проспекте Ленина

15 октября на проспекте Ленина в Барнауле произошла резонансная авария, в которой погибли 34-летняя женщина и две маленькие девочки.

Авария произошла в 23:05. Как рассказали в полиции, 33-летний водитель BMW X6 Александр Руденко с женой ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала. В это время по улице Анатолия двигался Renault Scenic в сторону Комсомольского проспекта. Автомобиль BMW на высокой скорости проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault Scenic.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка, которая была в Renault. Еще два пассажира этого автомобиля — 34-летняя женщина и ее 3-летняя дочь — скончались от полученных травм в больнице. Тяжелые травмы также получили двое мужчин — водитель и пассажир «Рено». Водитель BMW X6 и его пассажирка отделались легкими повреждениями. Предположительно, Руденко был в состоянии алкогольного опьянения.

Эта авария повлекла за собой усиление надзора ГИБДД на главных улицах Барнаула, особенно на проспекте Ленина.

Рейд ГИБДД на проспекте Ленина скрин с Youtube «Вести Алтай»

Коррупционеры

В ноябре арестовали главного борца с коррупцией в Алтайском крае, полковника МВД Вадима Надвоцкого. Его обвинили в получении взятки в 5 млн рублей. За эти деньги полицейский должен был освободить от проверок одно из местных предприятий.

Начальник отдела полиции по Индустриальному району Барнаула Игорь Варнавских в октября также оказался в СИЗО по обвинению в получении денег за раскрытие тайны телефонных переговоров. По данным следствия, он прослушивал бизнесмена и передал эти сведения третьим лицам.

В списке взяточников оказался и врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александр Жданов. Его задержали за получение взяток деньгами и иконами на общую сумму более 1 млн рублей.

ФСБ. СС0

В августе 2018 года в СИЗО отправили обвиняемого в превышении полномочий экс-управделами губернатора Алексея Белобородова. Бывшему чиновнику дополнительно предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он заключил с коммерческой фирмой контракт на ремонт одного из краевых зданий. Сумма составила 94 млн рублей. За это Белобородов получил 2,7 млн рублей.

А вот начальник бийского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Валерий Пудовкин официально взяток не брал, но занимался незаконной банковской деятельностью в составе группы. Таким образом он перевел на свои счета более 66 миллионов рублей.

Пожары

В начале 2018 года в Барнауле произошли два крупных пожара. Сгорели объекты культурного наследия: контора купца Морозова и Дом афганцев.

Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Анна Зайкова , altapress.ru

21 января огонь практически уничтожил здание на Ползунова, 31. Когда-то в нем размещался торговый дом купца Морозова и его сыновей. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на крыше. В мае руины снесли, так как они представляли опасность для окружающих. Собственника обязывают восстановить здание уже через год, но он утверждает, что даже при достаточном финансировании сделать это нереально.

Утром 6 февраля в центре Барнаула серьезно пострадало здание на проспекте Комсомольском, 73-б. Здесь располагались краевая организация участников боевых действий в Афганистане. В пожаре погиб мужчина.

Пожар в «Доме афганца» в Барнауле. Анна Зайкова

Губернатор края поручил восстановить здание в кратчайшие сроки. Из краевого бюджета на первый этап работ выделили 1,2 млн рублей. После окончания всех работ в здании хотят разместить военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. На реставрацию край выделит еще 7,2 млн рублей.

Издевательства над детьми

Летом Барнаул потрясла история, произошедшая в элитном частном детском саду Happy Baby. По данным следствия, с февраля по май 2018 года воспитательница жестоко обращалась с детьми: закрывала их в комнате, с силой накрывала постельным бельем, чтобы они спали, причиняла им физическую боль.

Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей, и на два месяца посадили в СИЗО, затем, правда, выпустили под домашний арест.

Дети. Игрушки. Детский сад. СС0.

В ходе расследования выяснилось, что директор детсада знала о систематических издевательствах над воспитанниками, однако не принимала мер. Ее обвинили по аналогичной статье и отправили под домашний арест.

Позже следователи заподозрили в истязании детей еще одну воспитательницу. Выяснилось, что она тоже жестоко обращалась с малышами: в частности, швыряла их на кровать. Женщину, как и ее коллег, посадили под домашний арест. Расследование продолжается.

Квартира с «мумией»

18 июля в барнаульской многоэтажке на улице Чкалова, 57 обнаружили мумифицированный труп женщины, который пролежал там семь лет. Нашли его случайно, когда новым жильцам квартиры снизу потребовалось поменять стояки.

Дом на ул. Чкалова , 57 , где нашли барнаульскую мумию. yandex.ru/maps

Когда-то в квартире-склепе были прописаны мать и дочь. В 90-х дочь выписалась из жилья, а ее мать умерла в начале 2000-х. Соседи считали, что после смерти родственницы женщина уехала. Как выяснилось, она продолжала там жить и скончалась в квартире в 2011 году.

При проверке оказалось, что в 2018 году жилье успели дважды перепродать: в мае, а потом в июне. СУ СКР по Алтайскому краю обнаружило мошеннические действия при реализации квартиры. Расследование продолжается.

Вор в законе

В Барнауле начался суд над «вором в законе» Андреем Ткаченко (Ткач Няганьский). Его задержали в июне 2017 года в Москве и передали инициаторам розыска — алтайским полицейским. Ткач может стать вторым человеком, которого осудят в крае по статье за организацию преступного сообщества. Первым стал вор в законе Мамука Гальский.

Церковь в тюрьме. Михаил Хаустов

С 2002 года Ткаченко был положенцем в Нягани (ХМАО). Личность мужчины уникальна для криминального мира: он ни разу не был судим. Кроме того, вел активную общественно-политическую жизнь, был единороссом.

С 2015 года, по данным правоохранителей, Ткач руководил ОПС, действовавшим на территории Алтайского края. Сам он находился в Москве и опирался на своих помощников на месте. Группировка занималась вымогательствами и нападениями на товарные поезда, следовавшие в Казахстан. Теперь Ткаченко грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.

Две алтайские школьницы, дочери главы села Михайловка Бурлинского района, получили нехорошую славу после того, как в Сеть попало живодерское видео с их участием. Одна из девочек зарубила котенка топором и добила ножом. Все происходящее сняла на видео ее сестра.

Котята , которые не в духе. fishki.net

После публикации ролика разгорелся скандал на всю страну. По этому поводу даже высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Родители извинились за детей, пояснив, что старшая дочь хотела поступить на ветеринара, а «котенок был больной», хотя это «не оправдание». Действия героинь видео проверяла полиция, но, по последним данным, они отделались разъяснительной беседой и постановкой на учет.