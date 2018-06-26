Недвижимость

Алгоритм там, где ты захочешь: что и где возводит крупный застройщик Барнаула

Сегодня, 10:29.
Новости компаний

Есть поговорка – "оказаться в нужное время в нужном месте". Но это про людей. А если для людей – то тогда так – строить правильные объекты в правильных местах. И компания "Алгоритм" в полной мере реализовывает этот тезис. Это, в совокупности с многими другими факторами (выверенные планировки, сохранение заявленных сроков и т.д.) заслуженно сделали ИСК "Алгоритм" одним из лидеров рынка в Барнауле.

Жилой комплекс "Джаз".
Жилой комплекс "Джаз". Фото : Архив ИСК "Алгоритм".

Сегодня география строительства компании "Алгоритм" позволяет выбрать жилье там, где удобно покупателю. Кому-то нужна школа или детский сад в пешей доступности, кто-то не хочет покидать привычный спальный район, а кто-то, наоборот, хочет жить в центре деловой жизни большого города.

И для тех, и для других мы выбираем такие места для строительства наших объектов, которые смогут удовлетворить все потребности наших покупателей.

Каждый наш объект соответствует всем современным требованиям и стандартам, но при этом имеет свою уникальную концепцию и свое лицо.

Жилой комплекс "Джаз".
Жилой комплекс "Джаз"

Так, наш "ДЖАЗ" на Молодежной - это мелодия, которая складывается из правильных звуков: комфорт современного жилья в сочетании с развитой инфраструктурой. Комплекс находится в пяти минутах ходьбы от торгового центра "Галактика", а это значит, что вам будет удобно совершать покупку продуктов и одежды, в выходные кататься на коньках и смотреть кино. Можно пешком сходить в театр или, если вы работаете в центре, быстро добраться до работы.

Жилой комплекс "Литерный".
Жилой комплекс "Литерный"

Еще один объект в центре Барнаула – это жилой комплекс "Литерный". Мы называем его домом первого класса. И это неспроста. Во-первых, в доме реализована продуманная концепция безопасности и ресурсосбережения. Во-вторых, почти идеальное местоположение – сочетание тихого центра с доступностью основных автомагистралей. В-третьих, сложившаяся образовательная и торговая инфраструктура. Именно поэтому "Литерный" нашел широкий отклик у молодых семей с детьми. К слову, сдача жилого комплекса "Литерный" уже совсем скоро и новые жильцы лично смогут ощутить все прелести проживания в новом микрорайоне.

Жилой комплекс "Литерный".
Жилой комплекс "Литерный"

Компания Алгоритм учитывает текущие тенденции на рынке и запросы покупателей. Например, многие молодые семьи, в которых появились дети, предпочитают перебираться из делового и суетливого центра в новые районы.

Жилой комплекс "Крылья".
Жилой комплекс "Крылья"

Именно таким примером является жилой комплекс "Крылья" на улице Сергея Семенова. Это кирпичные и панельные дома современной архитектуры и разнообразными планировочными решениями. Комплекс расположен в одном из самых динамично развивающихся районов города. Крупные транспортные магистрали - улица Попова и Павловский тракт – позволят жильцам без проблем добраться в любую точку города.

Жилой комплекс "Крылья".
Жилой комплекс "Крылья"

В непосредственной близости расположились крупные торговые и развлекательные центры – Лента, Европа, Лето. А поход в зоопарк в парке "Лесная сказка" станет отличным вариантом провести выходные с семьей.

ИСК "Алгоритм" следит за тем, чтобы каждый объект сдавался строго в соответствии с заявленными сроками строительства. Компания заботится не только о комфорте в квартире и местах общего пользования, но и о благоустроенности придомовых территорий. Создание безбарьерной среды, безопасные детские игровые площадки, озеленение дворов является обязательным элементом при строительстве наших домов.

Именно поэтому мы говорим вам: "Купить квартиру может каждый!"

Подробности уточняйте по телефону +7 (3852) 72-00-82 или на сайте alg22.ru.

Адреса отделов продаж:

  • пр. Социалистический, 54
  • ул. Балтийская, 103

Мобильный офис продаж у строительной площадки ЖК "Крылья" (ул. Сергея Семенова, 4)

Проектные декларации на сайте www.alg22.ru

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