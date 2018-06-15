Как прошел День рождения ИСК "Алгоритм"

День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм". День рождения ИСК "Алгоритм". Фото : архив ООО "ИСК "Алгоритм".

Поздравить ИСК "Алгоритм" теплым летним вечером пришли надежные партнеры – руководители ведущих банков (ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", банк "Открытие" и др.) и представители агентств недвижимости. Торжественной речью мероприятие открыла директор компании Белоусова Ксения, которая поблагодарила гостей за совместную плодотворную работу, и подвела промежуточные итоги работы 2018 года.

Тон вечеру задал один из новых объектов компании – жилой комплекс "ДЖАЗ" (ул. Молодежная 136), поэтому джазовая тема прослеживалась в оформлении зала, танцевальных номерах и музыкальных композициях. В свой день рождения Компания не только получала поздравления, но и гостей не оставила без подарков. За лучшие показатели продаж квартир в ЖК "ДЖАЗ" компания "Алгоритм" подарила туристическую путевку номиналом 100 000 рублей агентству недвижимости "Проспект Недвижимость".

Евгений Ракин (ООО "Проспект Недвижимость"):

— День рождения "Алгоритма" - это крутые подарки, приятные сюрпризы, танцы под джазовые композиции группы "25 кадр" теплым летним вечером и конечно люди, объединенные общей целью воплотить в жизнь рекламный слоган компании: "Купить квартиру может каждый".

Сотрудничество компании с банками, позволяет предлагать своим клиентам различные варианты оформления квартир в наиболее удобной для них форме. Так совместная акция "Алгоритма" и ПАО "Сбербанк" позволяет оформить ипотеку, не выезжая за пределы офиса застройщика при помощи сервиса электронной регистрации "Сбербанка". Ценными призами были награждены агентства недвижимости, которые пользуются данным сервисом при оформлении сделок на покупку квартир в компании "Алгоритм".

Сергей Буянов (ПАО "СБЕРБАНК"):

— Компания "Алгоритм" является одним из наших надежных партнеров, с которым очень приятно работать. Клиентоориентированность Компании значительно упрощает работу с клиентом как для самого Застройщика, так и для банков и агентств недвижимости.

Справка

ИСК "Алгоритм" получила известность благодаря строительству квартала "Балтийская крепость", все дома в котором были построены по монолитно-каркасной технологии. В 2016 и 2017 годах компания была удостоена Золотого знака "Надежный Застройщик России". В 2016 компания начала строительство первого объекта в центре города Барнаула – ЖК "Тетрис" (ул. Димитрова, 126). Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов составляет более 150 тысяч квадратных метров. На данный момент Застройщик ведет строительство в различных частях города и предлагает своим клиентам большой выбор квартир различной планировки и типа домостроения (кирпичные, панельные, монолитно-каркасные дома). Проектные декларации на сайте www.alg22.ru.

Полный фотоотчет можно посмотреть на сайте www.alg22.ru