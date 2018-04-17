"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.

13-14 апреля состоялось торжественное вручение ключей жильцам нового дома от ЖК "Большая Медведица" по адресу ул. Пролетарская, 150. День, которого ждали многие семьи, наконец, наступил!

Дома от "Большой Медведицы" – это большой выбор планировок для людей с разными вкусами и предпочтениями. Жилье класса "комфорт" – один из самых популярных трендов на рынке недвижимости. Вариации планировок, соответствие инженерно-проектным регламентам, просторные лоджии, ухоженные придомовые территории – это далеко не полный список преимуществ, которые выделяют квартиры комфорт-класса на рынке недвижимости.

"Квартира в "Большой Медведице" – это прежде всего надежность и комфорт. Причем и о том, и о другом мы знаем не понаслышке – многие друзья приобрели квартиры в самых первых домах "Медведицы" и ни разу не пожалели о своем выборе. Взяли однокомнатную, но, честно говоря, уже задумываемся, чтобы дополнительно "трешку" в этом же доме купить", – делится Елена, хозяйка новой квартиры в доме на Пролетарской, 150.

ЖК "Большая Медведица" – идеальное сочетание качества застройки, разнообразия планировок и соответствия современным трендам на рынке недвижимости. Квартиры комфорт-класса необычных форматов давно стали альтернативной традиционному малогабаритному жилью. На каждом этаже расположено не больше 5-6 квартир площадью от 34 до 105 квадратных метров. Комфортная городская среда и хорошая транспортная доступность делают новый дом "Большой Медведицы" идеальным местом для жизни всей семьи.

Екатерина,

представитель отдела продаж:

Новые жильцы приходят за ключами с самого утра. Конечно, все с отличным настроением и готовностью хоть сегодня начинать ремонт! Вопросов у жильцов почти не возникает. В плане документации мы максимально подробно рассказываем обо всем, чтобы каждому было понятно, что он подписывает. Перед подписанием документов жильцы вместе с менеджерами лично осмотрели свои новые квартиры и всем остались очень довольны.

Купить квартиру в "Большой Медведице" легче, чем кажется. На выбор покупателя предлагаются различные способы покупки – полная оплата, ипотека или материнский капитал в качестве первоначального взноса. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО "Сбербанк России", банк ВТБ (ПАО), АО "Газпромбанк" и других. Выгодное предложение "Большая Медведица" приготовила для семей, у которых в этом году случилось пополнение или оно только планируется. Новая льготная ипотека со ставкой 6%* годовых выдается родителям, у которых в 2018 году появился второй или третий малыш!

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233. Или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Инстаграм".

Застройщик ООО "Адалин-Строй". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalin-stroy.ru/objects

Условия

*6% - годовая процентная ставка по кредиту ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). Условия действительны на 07.02.2018 г. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.