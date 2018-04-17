Недвижимость

"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома

Сегодня, 09:21.
Реклама

Весна – время перемен, обновлений и новых планов. ЖК "Большая Медведица" подарил настоящую весну своим жильцам, вручив ключи от новых квартир.

"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.
"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома. Фото : архив строительной компании "Адалин-Строй".

13-14 апреля состоялось торжественное вручение ключей жильцам нового дома от ЖК "Большая Медведица" по адресу ул. Пролетарская, 150. День, которого ждали многие семьи, наконец, наступил!

Дома от "Большой Медведицы" – это большой выбор планировок для людей с разными вкусами и предпочтениями. Жилье класса "комфорт" – один из самых популярных трендов на рынке недвижимости. Вариации планировок, соответствие инженерно-проектным регламентам, просторные лоджии, ухоженные придомовые территории – это далеко не полный список преимуществ, которые выделяют квартиры комфорт-класса на рынке недвижимости.  

"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.
"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.

"Квартира в "Большой Медведице" – это прежде всего надежность и комфорт. Причем и о том, и о другом мы знаем не понаслышке – многие друзья приобрели квартиры в самых первых домах "Медведицы" и ни разу не пожалели о своем выборе. Взяли однокомнатную, но, честно говоря, уже задумываемся, чтобы дополнительно "трешку" в этом же доме купить", – делится Елена, хозяйка новой квартиры в доме на Пролетарской, 150.

ЖК "Большая Медведица" – идеальное сочетание качества застройки, разнообразия планировок и соответствия современным трендам на рынке недвижимости. Квартиры комфорт-класса необычных форматов давно стали альтернативной традиционному малогабаритному жилью. На каждом этаже расположено не больше 5-6 квартир площадью от 34 до 105 квадратных метров. Комфортная городская среда и хорошая транспортная доступность делают новый дом "Большой Медведицы" идеальным местом для жизни всей семьи.

"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.
"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.

Екатерина,
представитель отдела продаж:

Новые жильцы приходят за ключами с самого утра. Конечно, все с отличным настроением и готовностью хоть сегодня начинать ремонт! Вопросов у жильцов почти не возникает. В плане документации мы максимально подробно рассказываем обо всем, чтобы каждому было понятно, что он подписывает. Перед подписанием документов жильцы вместе с менеджерами лично осмотрели свои новые квартиры и всем остались очень довольны.

Купить квартиру в "Большой Медведице" легче, чем кажется. На выбор покупателя предлагаются различные способы покупки – полная оплата, ипотека или материнский капитал в качестве первоначального взноса. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО "Сбербанк России", банк ВТБ (ПАО), АО "Газпромбанк" и других. Выгодное предложение "Большая Медведица" приготовила для семей, у которых в этом году случилось пополнение или оно только планируется. Новая льготная ипотека со ставкой 6%* годовых выдается родителям, у которых в 2018 году появился второй или третий малыш!

"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.
"Большая Медведица" выдала ключи жильцам своего четвертого дома.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233. Или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Инстаграм".

Застройщик ООО "Адалин-Строй". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalin-stroy.ru/objects

Условия

*6% - годовая процентная ставка по кредиту ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту  будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог,  при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа  кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.).  Условия действительны на 07.02.2018 г. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Павловский тракт, 299 Павловский тракт, 299