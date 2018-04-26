Бизнес-центр PARTIZAN 24/7 (визуализация). Иллюстрация : архив ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". Бизнес-центр PARTIZAN 24/7 (визуализация). Иллюстрация : архив ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". Бизнес-центр PARTIZAN 24/7 (визуализация). Иллюстрация : архив ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. Этапы строительства. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова. В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7. Фото : Анна Зайкова.

PARTIZAN 24/7 – это престижный бизнес-центр в элитном доме, который строит на Партизанской, 76 "Монтажная компания ПР-Холдинг". Название подчеркивает два важнейших преимущества проекта: расположение в деловом и административном центре города, а также круглосуточный режим работы без перерыва на выходные. И это важно, потому что у настоящего бизнеса рабочий день не лимитирован. Скажем, модный парикмахер никогда не откажет клиенту подстричь его поздно вечером.

Характеристики PARTIZAN 24/7 Отдельный вход

Панорамные лифты, эскалаторы

Оптико-волоконная связь

Автоматизированная система жизнеобеспечения

Комфортный подземный паркинг

Презентабельная архитектура здания

Дорогая отделка помещений.

Высота потолков каждого этажа бизнес-центра — шесть метров. Также в нем предусмотрены дополнительные антресольные этажи. На этих площадках отлично размещаются кофейни и другие заведения, посетители которых ценят интересную панораму.

На какой бизнес рассчитан PARTIZAN 24/7

Девелопер продумал концепцию будущего делового центра, запрограммировал ее так, чтобы предприятия дополняли друг друга. Это позволяет многократно увеличивать поток клиентов, говорят эксперты.

Отдел продаж "Монтажной компании ПР-Холдинг":

— Мы проанализировали социальное наполнение центра и пришли к выводу: здесь появилось много жилья бизнес-класса и его жителям нужна высокотехнологичная клиника, СПА, салон красоты. Естественно, что рядом с такими заведениями отлично будут себя чувствовать кафе и рестораны. Но не только. Центр — место притяжения для людей новых профессий. Они уже доросли до статусных офисов и им нужен круглосуточный режимом работы. PARTIZAN 24/7 – дает такую возможность.

О проекте жилого дома

Партизанская, 76 — новостройка бизнес-класса в центре культурной и деловой жизни Барнаула. Застройщик предлагает просторные квартиры, которые при желании можно увеличить. Для отделки холлов и коридоров разработан дизайн с использование высококлассных материалов. Применена современная инженерия. В доме есть двухуровневая подземная парковка, кладовые и другие опции, которые отвечают жилью высокого класса.

Дом на Партизанской, 76 строится по заранее установленному графику. Достроить объект "Монтажная компания ПР-Холдинг" планирует в конце 2018 года. Еще некоторое время, согласно сложившейся процедуре, уйдет на оформление разрешительной документации. То есть, уже совсем скоро в городе заработает современный центр.

"Монтажная компания ПР-Холдинг":

Барнаул, Никитина, 133, тел. +7(905) 083-33-38, +7(903) 949-31-31

работает с 8.30 до 17.00 пн-пт.

Застройщик - ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". Проектная декларация на сайте - www.su-nzgbi.com