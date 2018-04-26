Недвижимость

В центре Барнаула строят бизнес-центр PARTIZAN 24/7

Сегодня, 09:34.
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В центре Барнаула на Партизанской, 76 строят престижный бизнес-центр PARTIZAN 24/7 с круглосуточным и круглогодичным графиком работы: он учитывает специфику своих будущих арендаторов и предлагает соответствующие условия. Потенциальным арендаторам настало время изучить возможности PARTIZAN 24/7, потому что до ввода здания в эксплуатацию осталось несколько месяцев.

PARTIZAN 24/7 – это престижный бизнес-центр в элитном доме, который строит на Партизанской, 76 "Монтажная компания ПР-Холдинг". Название подчеркивает два важнейших преимущества проекта: расположение в деловом и административном центре города, а также круглосуточный режим работы без перерыва на выходные. И это важно, потому что у настоящего бизнеса рабочий день не лимитирован. Скажем, модный парикмахер никогда не откажет клиенту подстричь его поздно вечером.

Характеристики PARTIZAN 24/7

  • Отдельный вход
  • Панорамные лифты, эскалаторы
  • Оптико-волоконная связь
  • Автоматизированная система жизнеобеспечения
  • Комфортный подземный паркинг
  • Презентабельная архитектура здания
  • Дорогая отделка помещений.
  • Высота потолков каждого этажа бизнес-центра — шесть метров. Также в нем предусмотрены дополнительные антресольные этажи. На этих площадках отлично размещаются кофейни и другие заведения, посетители которых ценят интересную панораму.

На какой бизнес рассчитан PARTIZAN 24/7

Девелопер продумал концепцию будущего делового центра, запрограммировал ее так, чтобы предприятия дополняли друг друга. Это позволяет многократно увеличивать поток клиентов, говорят эксперты.

Отдел продаж "Монтажной компании ПР-Холдинг":

— Мы проанализировали социальное наполнение центра и пришли к выводу: здесь появилось много жилья бизнес-класса и его жителям нужна высокотехнологичная клиника, СПА, салон красоты. Естественно, что рядом с такими заведениями отлично будут себя чувствовать кафе и рестораны. Но не только. Центр — место притяжения для людей новых профессий. Они уже доросли до статусных офисов и им нужен круглосуточный режимом работы. PARTIZAN 24/7 – дает такую возможность.

Лаундж-бар/ Кольянная (1-й этаж).
Лаундж-бар/ Кольянная (1-й этаж).
Винный бутик (1-й этаж).
Винный бутик (1-й этаж).
Паб/ Гриль-бар (1-й этаж).
Паб/ Гриль-бар (1-й этаж).
Банк (1-й этаж).
Банк (1-й этаж).
Кофейня (1-й этаж).
Кофейня (1-й этаж).
Аптека (1-й этаж).
Аптека (1-й этаж).
Поликлиника/ оптика/ стоматология (2-й этаж).
Поликлиника/ оптика/ стоматология (2-й этаж).
Салон красоты/ косметология/ СПА (2-й этаж).
Салон красоты/ косметология/ СПА (2-й этаж).
Офисы (3-й этаж).
Офисы (3-й этаж).
Офисы (3-й этаж).
Офисы (3-й этаж).

О проекте жилого дома

Партизанская, 76 — новостройка бизнес-класса в центре культурной и деловой жизни Барнаула. Застройщик предлагает просторные квартиры, которые при желании можно увеличить. Для отделки холлов и коридоров разработан дизайн с использование высококлассных материалов. Применена современная инженерия. В доме есть двухуровневая подземная парковка, кладовые и другие опции, которые отвечают жилью высокого класса.

Дом на Партизанской, 76 строится по заранее установленному графику. Достроить объект "Монтажная компания ПР-Холдинг" планирует в конце 2018 года. Еще некоторое время, согласно сложившейся процедуре, уйдет на оформление разрешительной документации. То есть, уже совсем скоро в городе заработает современный центр.

"Монтажная компания ПР-Холдинг":
Барнаул, Никитина, 133, тел. +7(905) 083-33-38, +7(903) 949-31-31
работает с 8.30 до 17.00 пн-пт.

Застройщик - ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". Проектная декларация на сайте - www.su-nzgbi.com

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