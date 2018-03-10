Puma выпустит обувь с Вини Пухом, Пятачком и Волком

Немецкий производитель одежды и обуви для спорта и города Puma совместно с киностудией "Союзмультфильм" создаст лимитированную коллекцию спортивной обуви с изображением героев мультфильмов "Ну, Погоди!" и "Винни Пух". Об этом сообщили в киностудии.
"Это первый в истории Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке. Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды", — цитирует ТАСС PR-директора "Союзмультфильма" Анну Усачеву.
Впервые в истории бренда PUMA выпускает коллаборацию с российской компанией. Вместе с легендарной студией мультипликации Союзмультфильм PUMA представляет пэк из двух моделей кроссовок PUMA Suede.https://t.co/iHNoDIaXfY pic.twitter.com/mepVCMNDFF— Sneaker Fans Mag (@snkrfrkrrussia) 9 марта 2018 г.
В линию войдут кроссовки с изображением персонажей советских мультфильмов: Зайца и Волка из "Ну, погоди!" и Винни-Пуха и Пятачка из "Винни-Пуха". На задники кроссовок будут нанесены фразы: "Заяц, Волк", "Неправильные пчелы" и "Неправильный мед". Модель по мотивам "Ну, погоди!" будет сделана из синей замши с белыми деталями, по мотивам "Винни-Пуха" — из черной замши с желтыми деталями, пишет "Лента.ру".
Puma решили посотрудничать с Союзмультфильмом и выпустить две эксклюзивных модели кроссовок! Огонь! Заверните обе!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CelJm023Ro— Артём Дерягин (@DerArto) 9 марта 2018 г.
Справка
Коллекция с "Союзмультфильмом" приурочена к 50-летию со дня выхода культовой модели кроссовок Puma Suede. В рамках юбилея Puma представит 50 интерпретацией кроссовок от Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski, Barbie и других. Коллаборация будет представлены начиная с 19 апреля.
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