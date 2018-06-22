Алтайский депутат опасается, что отменят компенсации за путевки в детские лагеря

Вакаев предположил, что люди могут лишиться компенсаций за путевки на второй и третий сезоны. Однако в комментариях к его посту пресс-секретарь министерства Татьяна Кузьмич написала, что ведомство всего лишь проводит сверку данных о числе заявленных и выкупленных путевок.

Вакаев пишет, что письмо минобразования - от 8 июня 2018 года. В нем рекомендуется "завершить прием заявок от граждан на предоставление мер государственной поддержки из средств краевого бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления до 15 июня 2018 года, о чем в срочном порядке проинформировать заявителей".

В письме (имеется в распоряжении редакции) также просят тщательно проанализировать поступившие заявки на оздоровление детей в лагерях и определить точную потребность в средствах на летний отдых.

Вакаев сообщил, что полная стоимость путевки в этом году составляет 16,7 тыс. рублей, из них работникам бюджетных учреждений компенсировали 10, 7 тыс., остальным - 6 тыс. рублей.

"Стоит ли говорить, что это ставит под угрозу проведение второго и третьего сезонов в загородных лагерях и в целом всю кампанию по организации летнего отдыха", - написал Вакаев.

Однако Татьяна Кузьмич сообщила, что "с путевками и мерами поддержки все нормально". По ее словам, министерство проводит сверку данных о количестве заявленных и выкупленных путевок.

Татьяна Кузьмич,

пресс-секретарь министерства образования и науки Алтайского края:

— Она необходима, чтобы выявить свободные места, так как в настоящее время количество зарегистрированных заявок на отрывной талон к путевке достигло предельного уровня, равного количеству мест в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.

Вместе с тем, объясняет она, анализ базы показал, что около 20% талонов не погашены. То есть пятая часть заявителей не выкупили путевки или приобрели их непосредственно в лагерях, а их администрации не погасили талон в базе.

Через неделю, с 25 июня, продажа путевок продолжится в привычном режиме на сайте "Каникулы", объяснила Кузьмич. Она подчеркнула, что в случае подтверждения, что путевки не выкуплены, у граждан будет возможность приобрести их на оставшиеся места в лагерях с сохранением всех мер поддержки.