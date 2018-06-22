Алтайский депутат опасается, что отменят компенсации за путевки в детские лагеря

По администрациям городов и районов рассылается письмо краевого минобра, в котором рекомендуется завершить прием заявок на предоставление компенсаций по оплате путевок до 15 июня. Об этом на странице в Фэйсбук сообщил депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев. В минобразования сообщили: причин поднимать панику нет.
Вакаев предположил, что люди могут лишиться компенсаций за путевки на второй и третий сезоны. Однако в комментариях к его посту пресс-секретарь министерства Татьяна Кузьмич написала, что ведомство всего лишь проводит сверку данных о числе заявленных и выкупленных путевок.
Вакаев пишет, что письмо минобразования - от 8 июня 2018 года. В нем рекомендуется "завершить прием заявок от граждан на предоставление мер государственной поддержки из средств краевого бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления до 15 июня 2018 года, о чем в срочном порядке проинформировать заявителей".
В письме (имеется в распоряжении редакции) также просят тщательно проанализировать поступившие заявки на оздоровление детей в лагерях и определить точную потребность в средствах на летний отдых.
Вакаев сообщил, что полная стоимость путевки в этом году составляет 16,7 тыс. рублей, из них работникам бюджетных учреждений компенсировали 10, 7 тыс., остальным - 6 тыс. рублей.
"Стоит ли говорить, что это ставит под угрозу проведение второго и третьего сезонов в загородных лагерях и в целом всю кампанию по организации летнего отдыха", - написал Вакаев.
Однако Татьяна Кузьмич сообщила, что "с путевками и мерами поддержки все нормально". По ее словам, министерство проводит сверку данных о количестве заявленных и выкупленных путевок.
Татьяна Кузьмич,
пресс-секретарь министерства образования и науки Алтайского края:
— Она необходима, чтобы выявить свободные места, так как в настоящее время количество зарегистрированных заявок на отрывной талон к путевке достигло предельного уровня, равного количеству мест в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.
Вместе с тем, объясняет она, анализ базы показал, что около 20% талонов не погашены. То есть пятая часть заявителей не выкупили путевки или приобрели их непосредственно в лагерях, а их администрации не погасили талон в базе.
Через неделю, с 25 июня, продажа путевок продолжится в привычном режиме на сайте "Каникулы", объяснила Кузьмич. Она подчеркнула, что в случае подтверждения, что путевки не выкуплены, у граждан будет возможность приобрести их на оставшиеся места в лагерях с сохранением всех мер поддержки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.