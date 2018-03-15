Аукцион красивых номеров телефонов.

Как известно, человека встречают по одежке, а компанию? Одной из "одежек" компании является ее номер телефона, который видят, слышат и запоминают клиенты. Красивый номер может подчеркнуть сферу деятельности компании, тем самым придавая индивидуальность ее имиджу. Поэтому подходить к выбору номера нужно творчески.
Например, номер телефона в Барнауле 99-99-03 или номер 77-77-03 в Бийске – замечательный номер для компании медицинского профиля.
22-33-77 – просто стильный номер телефона.
999-888 – солидно! Такой номер всегда будет сильным конкурентным преимуществом любой компании.
В Омске номер-"перевертыш" 207-702 красиво смотрится и хорошо запоминается в визуальной рекламе; номер 20-77-20 – отличный вариант для визуальной и аудиорекламы.
Номер в Новоалтайске 33-100 – находка для автосервиса, читается как 33-СТО.
Номер в Рубцовске 90-0-09, номер-"перевертыш", – простота и изящество.
Интересный вариант для компаний с филиалами в Барнауле и Бийске – два в одном: одинаковые номера в этих городах – 555-001 или 999-599.
Эти и некоторые другие номера телефонов в городах Омске, Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске "ДиалогСибирь-Барнаул" выставляет на аукцион. Номера, правила участия и вся более подробная информация на сайте www.dtelecom.ru и в нашей группе vkontakte.
ООО "ДиалогСибирь-Барнаул"
- г. Барнаул, г. Бийск: 555-999
- г. Новоалтайск: 33-030
- г. Заринск: 55-500
- г. Рубцовск: 90-908
- г. Омск: 207-000
E-mail: dialog@dialog-it.ru
Сайт: www.dtelecom.ru
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