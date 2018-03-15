Аукцион красивых номеров телефонов.

Например, номер телефона в Барнауле 99-99-03 или номер 77-77-03 в Бийске – замечательный номер для компании медицинского профиля.

22-33-77 – просто стильный номер телефона.

999-888 – солидно! Такой номер всегда будет сильным конкурентным преимуществом любой компании.

В Омске номер-"перевертыш" 207-702 красиво смотрится и хорошо запоминается в визуальной рекламе; номер 20-77-20 – отличный вариант для визуальной и аудиорекламы.

Номер в Новоалтайске 33-100 – находка для автосервиса, читается как 33-СТО.

Номер в Рубцовске 90-0-09, номер-"перевертыш", – простота и изящество.

Интересный вариант для компаний с филиалами в Барнауле и Бийске – два в одном: одинаковые номера в этих городах – 555-001 или 999-599.

Эти и некоторые другие номера телефонов в городах Омске, Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске "ДиалогСибирь-Барнаул" выставляет на аукцион. Номера, правила участия и вся более подробная информация на сайте www.dtelecom.ru и в нашей группе vkontakte.

ООО "ДиалогСибирь-Барнаул"

г. Барнаул, г. Бийск: 555-999

г. Новоалтайск: 33-030

г. Заринск: 55-500

г. Рубцовск: 90-908

г. Омск: 207-000

E-mail: dialog@dialog-it.ru

Сайт: www.dtelecom.ru

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