Главу одного из алтайских сел обвинили в продаже кафе родственнику за бесценок

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки интересам службы, обеспечил продажу на торгах муниципального здания кафе своему родственнику. Стоимость помещения была занижена. Кроме того, по мнению правоохранителей, глава создал условия, при которых его родственник явился единственным участником аукциона.

Ущерб бюджету оценили в сумму более 500 тыс. рублей. Дело раскрыли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбудили еще в мае. Тогда же Демьянов ушел в отпуск, а затем перестал выходить на связь с органами следствия, из-за чего его объявили в федеральный розыск. 17 августа полицейские задержали его в Горном Алтае и доставили в Благовещенку.

Дело передали в суд.